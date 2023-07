Poznań: Świadkowie: mężczyzna strzelił do drugiego, potem oddał strzał do siebie

Mężczyzna podszedł do stolika, przy którym siedziała para, strzelił do siedzącego przy stoliku mężczyzny, potem do siebie - mówią świadkowie zdarzenia do którego doszło w niedzielę po południu w centrum Poznania. Jeden postrzelony zginał na miejscu, drugi - w szpitalu.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak nie chciał w rozmowie z PAP potwierdzić przebiegu zdarzeń, do których doszło w centrum Poznania w obrębie ogródka gastronomicznego przy jednym z hoteli na ul. Św. Marcin. Powiedział, że została zabezpieczona broń krótka, nagrania monitoringu, trwa przesłuchiwanie świadków.

Wiadomo, że obie ofiary śmiertelne to poznaniacy w wieku 30 i 31 lat. Trwa ustalanie, czy mężczyzna, który strzelał był posiadaczem broni i czy miał ją legalnie.

Andrzej Borowiak powiedział, że więcej informacji o okolicznościach i przebiegu zdarzenia, do którego doszło przy ul. Święty Marcin był może będzie można podać w poniedziałek.

Na miejscu zdarzenia trwa zabezpieczanie śladów. Policja odmawia komentarza na temat prasowych spekulacji odnośnie relacji pomiędzy strzelającym, ofiarą i kobietą, która siedziała przy stoliku wraz z zastrzelonym.