Poznań: Świąteczne życzenia od wojewody i prezydenta Poznania

By nowy rok obfitował w zdrowie, pomyślność i ludzką życzliwość życzył Wielkopolanom wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak życzył w nadchodzące święta radości i odpoczynku.

W nagraniu umieszczonym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wojewoda wielkopolski życzył mieszkańcom regionu, by nadchodzący rok "obfitował w zdrowie, pomyślność, wzajemny szacunek, ludzką życzliwość i zrozumienie obecne w rodzinach, w gronie przyjaciół, sąsiadów".

"Trwająca w naszej ojczyźnie i na świecie pandemia stawia nas wciąż w trudnej sytuacji. Wierzę jednak, że nadchodzący rok pozwoli na pokonanie jej skutków i powrót do rzeczywistości, za którą wszyscy tęsknimy" - powiedział wojewoda.

Michał Zieliński życzył też by 2022 rok "wniósł w życie każdego z nas wszystko, co dobre, piękne i szlachetne; by był czasem realizacji zamierzeń oraz ambitnych projektów i przedsięwzięć".

W mediach społecznościowych świąteczne życzenia złożył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Zauważył, że to już drugie święta Bożego Narodzenia, które obchodzimy w cieniu pandemii.

"Przeżyjmy ten czas bezpiecznie i odpowiedzialnie. Życzę, by chwile, spędzone razem z bliskimi, przyniosły wiele radości i odpoczynku. Niech te wyjątkowe dni będą dla nas czasem pełnym pokoju i nadziei na przyszłość" - napisał Jacek Jaśkowiak.