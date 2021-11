Poznań: Szantażowali mężczyznę "sekstaśmą"; trzy osoby zatrzymane

Policjanci z Poznania zatrzymali trzy osoby, które próbowały zmusić mężczyznę do przekazania im kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawcy mieli mieć film, na którym nagrane zostało spotkanie tego mężczyzny z kobietą. W zamian za nieudostępnienie filmu, sprawcy żądali pieniędzy.

O sprawie poinformowała we wtorek mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji. Jak podała, policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Północ otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który oświadczył, że był szantażowany.

"Sprawcy, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonym, próbowali zmusić go do przekazania im kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przedmiotem wywierania wpływu i nacisku na mężczyznę miało być nagranie. Wcześniej spotkał się on z kobietą, a ich relacja została uwieczniona na nagraniu wideo. W zamian za nieudostępnienie filmu, sprawcy żądali dużej sumy pieniędzy" - wskazała Mróz.

Dodała, że policjanci na podstawie pracy operacyjnej ustalili dwóch mężczyzn i kobietę, którzy byli zamieszani w to przestępstwo. Cała trójka została zatrzymana jeszcze tego samego dnia na jednym z parkingów w podpoznańskim Borówcu.

"Wszyscy usłyszeli zarzuty zmuszenia mężczyzny do określonego zachowania, a 20-latce dodatkowo postawiono zarzut używania gróźb celem wywierania wpływu na zgłaszającego" - podkreśliła Mróz.

Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.