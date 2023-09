Poznań: Szynkowski vel Sęk, Emilewicz i Wróblewski na poznańskiej liście PiS do Sejmu

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz, a także poseł i pełnomocnik PiS w Poznaniu i powiecie poznańskim Bartłomiej Wróblewski – poprowadzą listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 39.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

Liderem poznańskiej listy PiS do Sejmu jest urodzony w Poznaniu, wcześniej m.in. miejski radny, a obecnie minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. W trakcie sobotniej konferencji prasowej, na której zaprezentowano kandydatów listy PiS do Sejmu podkreślił, że "w Poznaniu rzeczywiście jest tak, że mieszkańcy oceniają tych, którzy są wybierani do Sejmu i do Senatu po realizacji bardzo konkretnych obietnic w mieście i w powiecie poznańskim. I tych deklaracji, które udało się zrealizować jest cały szereg" - podkreślił.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że aby móc zrealizować wiarygodnie te obietnice konieczna była praca drużynowa trojga parlamentarzystów wybranych z tego okręgu w poprzednich wyborach: Bartłomieja Wróblewskiego, Jadwigi Emilewicz - posłem został wówczas także Szynkowski vel Sęk.

"Prawo i Sprawiedliwość, mimo że tutaj, politycznie, to nie jest dla nas najłatwiejszy teren, to wzięło się ciężko do roboty po 2015 roku i w tym składzie (…) po prostu nie tylko deklarujemy, nie tylko obiecujemy - ale wywiązujemy się z ze swoich obietnic, zespołowo pracując na sukces" - dodał.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że "planem minimum" dla PiS w okręgu nr 39 obejmującego Poznań i powiat poznański, jest "utrzymanie tego silnego składu, który się sprawdził, który w przeciwieństwie do parlamentarzystów Lewicy czy PO ma na koncie konkretne sukcesy".

"Ale to jest plan minimum, bo naszą ambicją jest to, żeby ten skład poszerzyć, żeby móc jeszcze skuteczniej pracować dla naszego miasta" - powiedział i wskazał, że na poznańskiej liście są m.in. doświadczeni samorządowcy, czy miejscy i powiatowi radni.

"Klucz sukcesu tkwi w pracy drużynowej. Moja rola jako lidera listy w Poznaniu to zorganizowanie tej drużynowej pracy w trakcie kampanii w taki sposób, żeby ona przyniosła jak najwięcej rezultatów, a że zespół mamy silny i ambitny jestem przekonany że to może się udać" - powiedział.

Z drugiego miejsca na poznańskiej liście wystartuje poseł, pełnomocnik PiS w Poznaniu i powiecie poznańskim Bartłomiej Wróblewski. Poseł zaznaczył w trakcie konferencji, że "Prawo i Sprawiedliwość pokazało się w ostatnich latach jako formacja wiarygodna, dbająca o Polaków we wszystkich częściach kraju, dbająca o zrównoważony rozwój, dbająca o wzrost gospodarczy, o obniżki podatków, o to aby polskim rodzinom żyło się lepiej. Naszych obietnic dotrzymaliśmy".

Dodał, że w ostatnich latach dzięki staraniom parlamentarzystów PiS do Poznania i do aglomeracji Poznańskiej trafiły rekordowe środki. "Mówimy o ponad 2 miliardach złotych na inwestycje, których przez dziesiątki lat w Poznaniu, w naszym regionie nie było. Zintegrowany Szpital Kliniczny to ponad 750 milionów złotych, dofinansowania do budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego - ponad 200 milionów, Teatru Muzycznego - ponad 100 milionów. Prawie pół miliarda złotych na mieszkania socjalna i mieszkania komunalne. Dziesiątki dróg, setki inwestycji" - zaznaczył.

Z miejsca trzeciego wystartuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. W wyborach w 2019 roku była liderką listy i zdobyła prawie 44 tys. głosów.

W sobotę Emilewicz zaznaczyła, że "mówiąc o kampanii parlamentarnej warto spojrzeć także co dała obecność, co daje obecność prawicy Poznaniowi i powiatowi poznańskiemu".

"Jak wyglądałby Poznań bez prawicy? jak wyglądałby Poznań dzisiaj bez nas? prawdopodobnie mieszkańcy Naramowic jeszcze dzisiaj czekaliby na tramwaj, ponieważ bez naszego wsparcia większe dofinansowanie dla miasta na realizację tej inwestycji no nie byłoby możliwe. Prawdopodobnie znowu słyszelibyśmy kolejne prośby i postulaty i pacjentów, i lekarzy, i profesorów Uniwersytetu Medycznego, że Poznań naprawdę powinien mieć Zintegrowany Szpital Kliniczny na poziomie XXI wieku. (…) A zatem te wszystkie elementy o których powiedzieliśmy nie byłyby możliwe gdyby nie nasze zaangażowanie, gdyby nie nasze aktywność" - podkreśliła i dodała, że w ciągu ostatnich czterech lat udało się także przesunąć Poznań "z marginesu rozwojowego w stronę mainstreamu".

"To, co deklarujemy i to z czym wychodzimy dzisiaj na początku tej krótkiej, ale bardzo intensywnej kampanii, to przede wszystkim zapowiedź, że my nie zaprzestaniemy starań, żeby Poznań nie tylko utrzymał miejsce w środku, ale że stanie w czołówce miast w Polsce" - podkreśliła.

Na poznańskiej liście PiS do Sejmu znalazły się m.in. miejskie radne: Klaudia Strzelecka i Lidia Dudziak. Jest także przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński, radny powiatowy Filip Żelazny, czy były kandydat na prezydenta Poznania Tadeusz Zysk.

Kandydatką PiS do Senatu z okręgu obejmującego miasto Poznań jest poznańska radna Ewa Jemielity. Kandydatką z okręgu obejmującego powiat poznański będzie natomiast radna Tarnowa Podgórnego Dorota Barełkowska.

W 2019 roku w wyborach do Sejmu z okręgu 39 obejmującego Poznań i powiat poznański, Zjednoczona Prawica zdobyła 3 z 10 mandatów poselskich.

