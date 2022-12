Poznań: Tablice z nazwami ulic nagrodami w konkursie Zarządu Dróg Miejskich

Tablice starego typu z nazwami ulic Misia Uszatka, Jasia i Małgosi oraz Smoka Wawelskiego można wygrać w pierwszej z siedmiu tur, ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM), konkursu. Zabawa potrwa do końca grudnia.

Rzecznik prasowy ZDM Agata Kaniewska poinformowała, że z okazji 60-lecia istnienia Zarządu drogowcy ogłosili w mediach społecznościowych konkurs, w którym nagrodami są starego typu tablice z nazwami ulic.

"Do zdobycia jest kilkadziesiąt tablic, w tym unikatowe +białe kruki+, których próżno szukać na współczesnych mapach Poznania" - zaznaczyła.

Rozpoczęty w piątek konkurs będzie miał łącznie siedem tur i potrwa do 30 grudnia. W pierwszej odsłonie zabawy do wygrania są tablice z nazwami ulic z poznańskiej Ławicy: Misia Uszatka, Jasia i Małgosi oraz Smoka Wawelskiego.

Uczestnicy zabawy muszą wybrać jedną z prezentowanych w mediach społecznościowych przez ZDM tablic i w komentarzu do konkursowego postu drogowców opisać w kreatywny sposób jak można dotrzeć do wskazanej ulicy - pieszo lub komunikacją miejską - z pętli tramwajowej Junikowo.

Nagrodzeni zostaną autorzy tych komentarzy, które otrzymają od internautów najwięcej reakcji "lubię to" lub "super".

W trwającej, pierwszej turze konkursu uczestnicy mogą zamieścić stosowny komentarz do końca soboty. Z kolei do poniedziałku, do godz. 12 będą zbierane pozytywne reakcje na konkursowe opisy trasy. Kolejna tura zabawy rozpocznie się we wtorek.

ZDM zastrzegł, że może weryfikować, czy konkursowy opis trasy rzeczywiście umożliwia dotarcie na wybraną ulicę.

Szczegóły dotyczące zabawy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/zdm.poznan .