Poznań: Trzymiesięczny areszt dla podejrzanego o zabójstwo ojca

Poznański sąd zdecydował w piątek o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego mieszkańca Poznania podejrzanego o zabójstwo swojego ojca. Mężczyzna przyznał się do winy. We wtorek, w trackie kłótni miał uderzyć butelką w głowę, a następnie kopać swojego ojca.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w piątek PAP, że na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował 41-latka na okres trzech miesięcy.

Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 64-letniego ojca. Do zbrodni miało dojść we wtorek wieczorem. Jak informowała wcześniej policja, ok. godz. 23 funkcjonariusze otrzymali informację o zgonie 64-letniego mężczyzny. Według wstępnych ustaleń policjantów między zmarłym, a jego 41-letnim synem, doszło do kłótni podczas wspólnego spożywania alkoholu w mieszkaniu przy ul. Bukowskiej. W trakcie awantury 41-latek uderzył ojca butelką w głowę. Na miejsce wezwano pogotowie, ale życia rannego 64-latka nie udało się uratować.

Prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w piątek PAP, że 41-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa ojca. "Podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień" - zaznaczył prokurator.

"Według naszych ustaleń uderzył swojego ojca butelką w głowę, co spowodowało upadek pokrzywdzonego. Wówczas podejrzany zaczął kopać ojca po głowie i po klatce piersiowej, doprowadzając do powstania rozległych obrażeń skutkujących śmiercią tego mężczyzny" - opisał rzecznik prokuratury. Potwierdził, że według ustaleń śledczych syn zaatakował ojca podczas kłótni.

41-latek był wcześniej karany, m.in. za niepłacenie alimentów, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenie mienia i znęcanie się. Za zabójstwo, zgodnie z kodeksem karnym, podejrzanemu grozi kara od ośmiu lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.