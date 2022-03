Poznań: Uchodźcom zależy na znalezieniu pracy; dużym problemem jest brak znajomości języka

Przybywającym do Poznania uchodźcom zależy na znalezieniu pracy – wynika z informacji powiatowego urzędu pracy. Największą grupę poszukujących zajęcia są kobiety, także z wyższym wykształceniem, które chciałyby podjąć pracę w zawodzie – głównym problemem jest jednak bariera językowa.

Od pierwszych dni marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 działa specjalny punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Na miejscu można uzyskać informacje związane z zatrudnieniem, a także zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Informacje przekazywane są także za pośrednictwem specjalnej infolinii.

"Od uruchomienia punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy do 16 marca - zgłaszało się do nas średnio ok. 90 osób dziennie. Od 16 marca trochę mniej, dlatego że osoby z Ukrainy czekają na nadanie numeru PESEL. Osoby zainteresowane pomocą w znalezieniu pracy dzwonią także na specjalne infolinie" - powiedziała PAP Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Poznaniu.

Dodała, że przeważającą większość osób z Ukrainy, które zgłaszają się do PUP stanowią kobiety, w dużej części w wieku ok. 30-40 lat. Sporą grupę stanowią także osoby z wyższym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami, ale często - bez żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje czy też dotychczasową pracę.

Kownacka wskazała, że do PUP osoby poszukujące pracy zgłaszają się w bardzo krótkim czasie od przyjazdu do Poznania. "To są też głównie osoby, które już mają tu zabezpieczone jakieś warunki mieszkaniowe. Poszukiwane są też oferty pracy jednozmianowe, bo to są głównie matki, które mają dzieci" - mówiła.

"Osoby te jak najszybciej chcą móc na siebie zarabiać, bardzo też by chciały podjąć pracę w takim zawodzie, jaki wykonywały wcześniej. Ale tu często pojawia się problem, bo chcąc podjąć np. pracę biurową - natrafiają często na barierę językową; praca biurowa to są też m.in. dokumenty, które są głównie po polsku" - mówiła.

Dodała, że kryteria poszukiwanej pracy zmieniają się z czasem, "im dłużej ktoś poszukuje pracy, tym też staje się bardziej +elastyczny+, bardziej otwarty na szersze poszukiwania, i to też już w tych przypadkach obserwujemy".

Kownacka zaznaczyła, że PUP uruchomił także specjalny, dodatkowy kanał komunikacji z przedsiębiorcami, gdzie mogą oni zgłaszać swoje oferty dla przybywających z Ukrainy.

"Takich ofert mamy obecnie ok. 130, codziennie kilku nowych pracodawców dołączą do tej listy i zgłasza nam ofertę pracy - te oferty są później prezentowane i przekazywane osobom z Ukrainy i w punkcie informacyjnym i za pośrednictwem infolinii" - podkreśliła.

Dodała, że chęć zatrudnienia uchodźców zgłaszają często także pracodawcy, którzy już obecnie zatrudniają u siebie Ukraińców.

"Teraz takim pracodawcom też łatwiej już zatrudnić uchodźców, jeżeli już mają w swoim zespole Ukraińców - bo znika wtedy bariera językowa" - mówiła.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Małgorzata Pawlak podkreśliła w rozmowie z PAP, że poza ofertami dla osób z Ukrainy, uchodźcom prezentowane są także oferty tzw. ogólnie dostępne.

"Miasto i powiat poznański charakteryzuje się niską stopą bezrobocia, czyli generalnie od wielu już lat można powiedzieć, że cierpimy na brak rąk do pracy. Pracodawcy, składając te oferty liczą też na to, że to będzie też wreszcie sytuacja, kiedy będą mieli odpowiednią liczbę osób pracujących. Tak naprawdę osoby, które teraz do nas trafiają mogą liczyć na te etaty, które nie były obsadzone wcześniej - to jest m.in. produkcja, praca związana z obsługą magazynów, logistyką w tych magazynach, to jest handel, transport, budownictwo - to są te obszary, gdzie był już od dłuższego czasu największy problem z brakiem rąk do pracy" - podkreśliła.

Dodała, że "do PUP zgłasza się duża liczba osób wykształconych, z wyższym wykształceniem i te osoby pytają w pierwszej kolejności o możliwość podjęcia pracy w zawodzie. Natomiast główną barierą jest tu znajomość języka polskiego - i to jest główny problem, bo czy to w administracji, czy w jakimkolwiek innym obszarze, znajomość języka jednak jest kluczowa" - wskazała.

"Jeżeli te osoby widzą i zdają sobie sprawę, że będą miały problem z dogadaniem się w języku polskim i nie będą mogły wykorzystać swojego potencjału wynikającego z wykształcenia, to zależy im na tym, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, również podejmują tę z niższymi kwalifikacjami. Warto jednak wspomnieć, że takie osoby jednocześnie dopytują o możliwość doszkolenia się, czyli zdobycia umiejętności posługiwania się językiem polskim, pytają m.in. o różnego rodzaju kursy językowe" - dodała.

Pawlak zaznaczyła, że uchodźcy "nie muszą się u nas rejestrować, aby skorzystać z tych ofert, które są dostępne".

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy poszukujących pracy działa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9. Na miejscu można uzyskać wszelkie informacje związane z zatrudnieniem, a także zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30. Porady są udzielane również w języku ukraińskim. W godz. 8.00-14.30 działa też specjalna infolinia dla obywateli Ukrainy: w języku polskim - tel. 512-360-258 i w języku ukraińskim - tel. 512-360-273.