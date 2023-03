Poznań: Uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu odbyły się w środę wieczorem obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Historia i etos Niezłomnych są jednym z elementów naszej narodowej wspólnoty” – mówił wojewoda wielkopolski.

Główne uroczystości przed pomnikiem poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. W trakcie uroczystości odczytano apel pamięci i odmówiono modlitwę za Żołnierzy Wyklętych, a przybyłe na uroczystości delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Na uroczystości obecna była także grupa kibiców Lecha Poznań, która odpaliła race wznosząc okrzyki "Cześć i chwała bohaterom".

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przypomniał w swoim wystąpieniu, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - dzień pamięci o tych, którzy do końca stali po stronie wolnej Polski i nigdy się nie poddali - obchodzony jest po raz trzynasty.

"Naszym obowiązkiem jest przypominać, że to z inicjatywy śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego Żołnierze Wyklęci zajęli należne im miejsce w kalendarzu świąt państwowych. Przez wiele lat pamięć o nich była przemilczana - komunistyczne władze zakłamywały i zohydzały prawdę o bohaterach antykomunistycznego podziemia, a wpływ tej niszczącej propagandy odnajdywaliśmy jeszcze długo w wolnej Polsce" - mówił wojewoda.

Wskazał, że "historia i etos Niezłomnych są jednym z elementów naszej narodowej wspólnoty - szczególnie w ostatnich latach, kiedy polityka historyczna kształtowana jest przez obóz patriotyczny - możemy z dumą powiedzieć, że my - Wielkopolanie i Polacy - czcimy ich - naszych bohaterów - z autentycznym wzruszeniem i z potrzeby serca".

Wojewoda wspomniał w przemówieniu generała Jana Podhorskiego ps. "Zygzak", oraz pułkownika Jana Górskiego ps. "Rzędzian" i wskazał, że byli to "Niezłomni, których mieliśmy honor znać, którzy jeszcze tak niedawno stali z nami tutaj, będąc żywą lekcją historii i przypomnieniem dla współczesnych, że pamięć jest warunkiem naszego przetrwania". "Wspominamy także związanych z naszą Małą Ojczyzną: podpułkownika Stanisława Kasznicę - ostatniego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych; pułkownika Łukasza Cieplińskiego pseudonim "Pług" - prezesa IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość" - mówił.

Dodał, że "dzisiejsze święto jest nie tylko pretekstem do wspomnienia ich tragicznego losu - najlepsi synowie Rzeczypospolitej, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej wpływom ZSRR, zamęczani w katowniach, wrzucani do anonimowych grobów, przez tyle lat wymazywani ze zbiorowej pamięci narodu, objęci infamią. 1. marca to także najlepsza okazja, by pokazywać, że Niezłomni są nam niezwykle potrzebni również dziś, by wokół nich budować naszą tożsamość, by pokazywać młodym ludziom, że pamięć i historia są sensem naszej egzystencji i gwarancją przetrwania jako wspólnota".

Wojewoda podkreślił również, że "ten ogromny ruch konspiracyjny - fenomen na skalę światową - liczył niemal 180 tys. członków i był największym powojennym ruchem niepodległościowym aż do powstania Solidarności".

"Wyklęci przez komunistów, celowo pomijani przez III Rzeczpospolitą, uhonorowani przez obóz patriotyczny powrócili jako Niezłomni: dziś poświęcamy im tablice, dedykujemy marsze i biegi, ich wizerunki pojawiają się zarówno w mediach społecznościowych, jak i naukowych publikacjach, ich biogramów uczy się w polskich szkołach. Są i będą ważną częścią polskiej martyrologii, ponieważ wiemy, że zapominanie i relatywizacja historii prowadzą do jej okrutnego powtórzenia" - podkreślił.

Wojewoda przypomniał, że już od ponad roku za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. "Gdy rosyjski agresor mówił, że Ukraina musi zostać wyzwolona, my wiedzieliśmy, co to znaczy, a polski rząd od pierwszego dnia wojny stawiał sprawę jasno: trzeba walczyć z imperializmem, trzeba wspierać Ukrainę i w tej pomocy zjednoczyć Europę, by okrucieństwo, śmierć i wojenna pożoga mogły się zakończyć. Wiedział o tym śp. prezydent Lech Kaczyński, który w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej podczas uroczystości na Westerplatte ostrzegał Europę i Świat przed neoimperialnymi skłonnościami" - zaznaczył.

Dodał, że "Żołnierze Niezłomni mogą być inspiracją dla walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy. Muszą być wzorem dla nas wszystkich, byśmy sprawy swojej Ojczyzny stawiali zawsze na pierwszym miejscu, bo bez jej bezpieczeństwa nie ma pomyślnej przyszłości".

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych Maciej Wiśniewski podkreślił, że niezłomność Żołnierzy Wyklętych "objawiła się tym, jak odrzucili ofertę złudnej wizji dobrobytu i spokoju za cenę przyjęcia świata antywartości i antykultury". Dodał, że płacili za to trudnym życiem w konspiracji, surowym losem leśnego partyzanta, więzieniem, torturami, śmiercią, a ci którzy przeżyli - biedą i publicznym zniesławieniem.

"Wiedzieli jednak, że sprzedaż niematerialnej duszy za materialne dobra oznacza oddanie się w prawdziwą niewolę i wieczne zatracenie. Wiedzieli, że wolność wypływa z ducha i wolnym można być nawet w kazamatach stalinowskich, a później komunistycznych więzieniach" - mówił. Wskazał, że "ideologia, dla której wyznawców stali się wyklętym wyrzutem sumienia, niestety wcale nie została przez świat odrzucona. Wciąż budowany i doskonalony jest system totalnego zniewolenia oparty o tą sama marksistowską utopię".

Podkreślił, że "dzięki dziesięcioleciom wytężonej pracy, przemyśleń i badań ideologów, jest on znacznie bardziej subtelny, dużo bardziej zdradliwy. Pokonuje nas w sposób niezauważony dla nas samych. Pewne jego cechy zostały jednak niezmienne. Nadal wymaga on od nas porzucenia wszystkiego tego, co czyni nas Polakami. Nadal za zdradę oferuje się złudne korzyści materialne. Przekupstwo skierowane jest zarówno do całych narodów, jak i pojedynczych ludzi. Celem jest niezmiennie zdobycie władzy, której już nigdy nie będzie trzeba oddawać - totalne zniewolenie ludzkich umysłów".

Wskazał, że dzięki postawie Wyklętych Niezłomnych posiedliśmy nieoceniony depozyt życiorysów pokazujących nam, "co jest wartością, co jest antywartością, co kulturą, co antykulturą. Czemu warto poświęcić życie, a czego należy się wystrzegać - za wszelką cenę. Winni im jesteśmy uważne odbycie tej lekcji" - zaznaczył.

Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.