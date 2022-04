Poznań: Uniwersytet Otwarty UAM ze specjalną edycją kursów o Ukrainie i dla osób z Ukrainy

Uniwersytet Otwarty UAM oferuje specjalną edycję kursów o Ukrainie i dla osób z Ukrainy – poinformowało w środę biuro prasowe uczelni. W ramach zajęć zaplanowano m.in. wykłady o historii Ukrainy, a także kursy języka polskiego dla uchodźców.

Jak poinformowała w środę Agnieszka Książkiewicz z biura prasowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Otwarty UAM uruchomił specjalną edycję zajęć, w ramach których zaplanowano wykłady poświęcone m.in. historii Ukrainy i stosunkom polsko-ukraińskim.

"W ofercie znalazły się też zajęcia dedykowane nauczycielom. Większość przybyłych do Polski uchodźców to dzieci, które uczestniczą w edukacji szkolnej. Aby polepszyć umiejętności uczenia języka polskiego jako obcego, w ramach UO możliwe jest wzięcie udziału w specjalnym, dedykowanym do tego celu kursie" - zaznaczyła Książkiewicz.

Dodała, że uchodźcy z Ukrainy przybyli do Polski po 24 lutego będą mogli wziąć udział w całkowicie darmowym kursie podstawowym języka polskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące kursów, oraz zapisów można znaleźć na stronie: https://uo.amu.edu.pl/kursy.