Poznań: Utrudnienia w ruchu w związku z niedzielnym biegiem Wings For Life

W niedzielę odbędzie się w Poznaniu Wings For Life World Run - jedyny na świecie bieg, w którym to meta goni zawodnika. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w rejonie trasy oraz w komunikacji publicznej.

Wings for Life World Run to impreza o charakterze międzynarodowym, a stolica Wielkopolski jest jedną z siedmiu lokalizacji w Europie. Zawodnicy punktualnie o godz. 13 (czasu środkowoeuropejskiego) rozpoczną rywalizację także w Wiedniu, Monachium, Lublanie, Zugu (Szwajcaria), Zadarze (Chorwacja) i Kachetii (Gruzja).

Popularne stało się bieganie ze specjalną mobilną aplikacją. W ten sposób zawodnicy mogą startować w każdym miejscu na ziemi, biegając nawet... wokół własnego domu. Koszt takiego uczestnictwa wynosi 70 złotych i można się zarejestrować nawet w dniu startu.

Niezwykłość tego biegu polega na tym, że jest to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyruszy ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans.

W stolicy Wielkopolski tradycyjnie już uczestników będzie gonić Adam Małysz w roli kierowcy samochodu pościgowego. Małysz, zanim został kierowcą auta pościgowego, sam wziął udział w imprezie i przebiegł 19 kilometrów. Były znakomity skoczek narciarski początkowo ruszy z prędkością 14 km/h, ale co pół godziny będzie ona systematycznie rosła.

Biegacze, którzy zostaną wyprzedzeni przez samochód pościgowy - kończą rywalizację i autobusami oraz tramwajami wracają na miejsce startu - teren MTP.

Jak poinformował poznański magistrat, w związku z wydarzeniem czasowo zostanie wstrzymany ruch kołowy na ulicach Poznania i okolic. Utrudnienia mogą pojawić się już od godz. 11.00, a całkowite zamknięcia ruchu rozpoczną się ok. godz. 12.00 i zakończą w mieście ok. 14.30.

Magistrat podał, że trasa biegu prowadzi przez: Roosevelta, most Dworcowy, Matyi, Królowej Jadwigi, rondo Rataje, Zamenhofa, rondo Starołęka, Hetmańską, Grochowską, Grunwaldzką, Cmentarną, Złotowską, Skórzewską, Bukowską (DW307).

Sugerowane trasy dojazdu do centrum miasta to od wschodu: ul. Krzywoustego i ul. Warszawska (utrudnienia na ul. Królowej Jadwigi od 11.00 do 14.00), od południa: ul. Dolna Wilda (utrudnienia na ul. Hetmańskiej i Grochowskiej od 11.00 do 15.30), od zachodu: ul. Dąbrowskiego (utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej i ul. Złotowskiej od 12.00 do 15.30), oraz od północy: ul. Obornicka, ul. Gdyńska (utrudnienia na ul. Roosevelta i ul. Królowej Jadwigi od 11.00 do 14.00 oraz ul. Hetmańskiej od 11.00 do 15.30).

"Poza miastem utrudnienia w ruchu rozpoczną się ok. godz. 12.00 a zakończą ok. 17.00. Miejscowości, przez które, lub obok których przebiega trasa biegu, to: Wysogotowo, Batorowo, Lusowo, Tarnowo Podgórne (ul. Sowia), Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Ceradz Dolny, Grzebienisko, Wierzeja, Wilkowo, Grodziszczko, Brzoza, Niepruszewo, Drwęsa, Więckowice, Sierosław, Zakrzewo" - podano.

Na ulicach tworzone będą śluzy umożliwiające przejazd w poprzek trasy biegu. W Poznaniu będą to skrzyżowania: Roosevelta / Bukowska, Głogowska / Roosevelta / Most Dworcowy, Matyi-Towarowa / al. Króla Przemysła II, Matyi / Królowej Jadwigi - Wierzbięcice / Niezłomnych, Królowej Jadwigi - Górna Wilda / Półwiejska, Królowej Jadwigi - Droga Dębińska / Strzelecka, Rondo Rataje, Zamenhofa - Obrzyca, Zamenhofa - Krucza / Rataje, Rondo Starołęka, Hetmańska - Dolna Wilda, Hetmańska - Rolna, Hetmańska - 28 Czerwca 1956 r., Hetmańska - Górecka / Kolejowa, Hetmańska - Dmowskiego, Hetmańska - Głogowska, Hetmańska - Kasprzaka, Hetmańska / Grochowska - Reymonta /Arciszewskiego, Grochowska - Promienista, Grunwaldzka - Grochowska, Grunwaldzka - Bułgarska / Jugosłowiańska, rondo Skubiszewskiego, oraz Grunwaldzka - Cmentarna / Wieruszowska.

Śluzy będą tworzone także a terenie podmiejskim: Wysogotowo: Bukowska (DW-307) - Skórzewska/Rynkowa, Wysogotowo: Bukowska (DW-307) - Wierzbowa, Lusowo: Wierzbowa / Nowa - Poznańska, Tarnowo Podgórne: Wierzbowa - Sowia, Ceradz Kościelny: Bukowska / Jankowicka, Więckowice: DW-307 - Tarnowska / Gromadzka, Sierosław: DW-307 - Prosta / Leśna, Zakrzewo: Bukowska (DW-307) - Gajowa / Zakrzewska.

W niedzielę w związku z biegiem nastąpią również czasowe zmiany tras części linii tramwajowych i autobusowych. Szczegóły można znaleźć na stronie ZTM Poznań.

Organizator wprowadził także możliwość uzyskania informacji o utrudnieniach pod numerem telefonu: 663 00 00 59. Infolinia będzie czynna w niedzielę w godz. 9.00-17.00.