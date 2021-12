Poznań: „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie razem”; po raz 5. wydano kalendarz trzech religii

„W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie razem”– w Poznaniu po raz 5. wydano kalendarz poświęcony trzem religiom. Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego niezależnie od poglądów społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania – zaznaczył wiceprezydent miasta.

Wspólny kalendarz już po raz piąty stworzyli przedstawiciele trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, zaś druk publikacji sfinansowało Miasto Poznań. Kalendarz ma pomagać we wzajemnym poznaniu się ludzi różnych wyznań i kultur. Publikacja dostępna jest bezpłatnie, w kilku punktach na terenie miasta, a także przez internet.

"Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania" - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

"Mieszkańcy stolicy Wielkopolski szczególnie się wspierają w czasach pandemii. Widzimy tę solidarność zwłaszcza w momencie rozpoczynającej się zimy. Mam nadzieje, że kalendarz będzie - tak jak w latach poprzednich - impulsem do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej i religijnej mieszkańców Poznania, a także przypomnieniem o wartościach, które nas łączą" - dodał.

Tegoroczny kalendarz zatytułowano "Budować pokój. 5 lat razem". Hasło nawiązuje do liczby wydań i jednocześnie zapowiada motyw przewodni publikacji. Jak podkreślili we wstępie twórcy publikacji, "pokój to nie tylko stan oznaczający brak wojny między państwami czy ludźmi, nie tylko stan wykluczający konflikty i używanie przemocy, ale także stan oznaczający możliwość życia obok siebie ludzi różniących się. To stan harmonii wewnętrznej" - zaznaczyli.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, zaś każda z nich oparta jest na innej rachubie czasowej. Kalendarz jest także bogato ilustrowany. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, wyjaśnienia tradycji, obrządków czy modlitw każdej z religii. W tym roku kalendarz posiada także wstęp w języku angielskim, dzięki czemu stał się dostępny dla szerszej grupy odbiorców.

Współtwórca i koordynator projektu o. Marcin Wrzos OMI przypomniał, że pierwszy poznański Kalendarz Trzech Religii, który ukazał się pięć lat temu, inspirowany był podobna inicjatywą z Katowic.

"Pomysł trafił na podatny grunt. W Poznaniu od lat trwa dialog między religiami Abrahamowymi, a wspólne prace nad kalendarzem są pretekstem do spotkań oraz wymiany myśli, i to nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy kościołów, ale czasem również w bardziej zaskakujących miejscach. Co roku małymi krokami jest on rozszerzany, chociażby o inne denominacje chrześcijańskie. Wspiera nas w tym choćby papież Franciszek w swoim nauczaniu" - podkreślił o. Wrzos.

Youssef Chadid; imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, współtwórca kalendarza, zaznaczył, że publikacja zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy - niedziela, szabat, dzień zgromadzenia - i nazwy poszczególnych miesięcy.

"W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni np. Dnia dziecka, matki czy ojca" - wskazał.

Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu Alicja Kobus zaznaczyła z kolei, że jest wdzięczna władzom miasta za "pielęgnowanie idei wielokulturowości oraz wartości religijnych, które współtworzą nasze społeczeństwo".

"Dzięki tej inicjatywie, która niesie ze sobą aspekt edukacyjny, poznajemy siebie nawzajem. Te piękne i bogate w treści kalendarze otrzymują szkoły, uczelnie, stowarzyszenia oraz sympatycy naszych społeczności, także za granicą. Oprawa publikacji, zarówno merytoryczna, jak i wizualna, cieszy oko, duszę, poszerza wiedzę, a także rozwija wyobraźnię. Wszystkim życzę przyjemności z korzystania z wyjątkowego Kalendarza Trzech Religii" - dodała.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafiło 5100 sztuk. Publikację można odebrać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13), Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14), oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44), punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60), oraz online za pośrednictwem strony: www.misyjne.pl.