Poznań: W nocy z czwartku na piątek ogłoszenie laureatów 16. Konkursu im. Wieniawskiego

W nocy z czwartku na piątek ogłoszone zostaną nazwiska laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Decyzją jury do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikowanych zostało sześcioro uczestników m.in. z Japonii, Chin i Korei Południowej.

Przesłuchania finałowe, podczas których uczestnikom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Łukasza Borowicza, trwają od wtorku.

Decyzją jury do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikowanych zostało sześcioro uczestników: Hana Chang (Japonia/Singapur/Stany Zjednoczone), Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa), Meruert Karmenowa (Kazachstan), Hina Maeda (Japonia), Qingzhu Weng (Chiny), oraz Dayoon You (Korea Południowa).

Hana Chang naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 4 lat. Kształciła się w Curtis Institute of Music i w Harvard College, a obecnie kontynuuje studia na Uniwer­sytecie Muzycznym w Lozannie. Swój pierwszy solowy występ dała w wieku 7 lat z NEC Chamber Orchestra. Zdobywała nagrody w takich konkursach, jak Stradivarius International Violin Competition, Prague Spring International Music Competition, Stuttgart International Violin Competition i International Louis Spohr Competition for Young Violinists. Występowała m.in. z Prague Radio Symphony Orchestra, Czech Virtuosi Chamber Orchestra, Baden-Baden Philharmonic Orchestra, Utah Symphony oraz Hunan Symphony Orchestra.

Jane Hyeonjin Cho edukację w zakresie gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat. Kształciła się w Yehudi Menuhin School w Wielkiej Brytanii, Queen Elisabeth Music Cha­pel w Belgii oraz Royal College of Music. Obecnie studiuje w Julliard School w Nowym Jorku. Występowała podczas licznych recitali i festiwali. Koncertowała z KBS Symphony Orchestra, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie i Symphony Orchestra of India. Uczestniczka projektu Kronberg Academy Chamber Music Connects the World.

Meruert Karmenowa w 2012 roku wstąpiła do Moscow Tchaikovsky Conservatory, które ukończyła w 2017 roku. W 2018 roku została rezydentką w Queen Elizabeth Music Chapel. Otrzymała wiele nagród, m.in. I nagrody w International Violin Competition w Kazachstanie (2008), L. van Beethoven International Violin Competition w Austrii (2010), European Music Games Competition w Kazachstanie oraz International Violin and Cello Competition Riga Classic Strings w Łotwie.

Hina Maeda ukończyła College of Music High School w Tokio i kontynuuje swoją eduka­cję na College of Music tamże. Wśród otrzymanych przez nią nagród można wymienić I miejsce i nagrodę publiczności w Tokyo Music Competition (2020), II miejsce i nagrodę publiczności w Music Competition of Japan (2019) oraz I miejsce, Virtuoso Prize i Sponsorship Prize w Kloster Schöntal Violin Com­petition w swojej grupie wiekowej (2015). Została również wybrana artystką CHANEL Pygmalion Days 2020. Jako solistka występowała m.in. z Kansai Philharmonic Orchestra i Osaka Philharmonic Orchestra.

Qingzhu Weng studiuje w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. Wcze­śniej kształcił się w Shanghai Conservatory of Music i Xiamen Music School w Chinach. Jest laureatem wielu nagród, w tym I miejsca w Ysaye Interna­tional Music Competition w Belgii (2018), I miejsca w Mirecourt International Violin Competition we Francji (2018) i II miejsca w the International Johann Sebastian Bach Competition w Niemczech (2022). Występował jako solista z Frankfurt Radio Symphony, NDR Radiophilharmonie, Pforzheim Chamber Orchestra, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Kammerphilharmonie Frankfurt i Kremeratą Balticą.

Dayoon You gra na skrzypcach od 6 roku życia. Absolwent Korea National University of Arts, obecnie kontynuuje edukację w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie. Zdobył I nagrodę w Sungjung Competition, I nagrodę w Shinhan Music Award i nagrodę specjalną w ARD International Music Competition. Grał m.in. z Karlovy Vary Symphony Orchestra oraz South Czech Philharmonic Orchestra na Cesky Krumlov Festival.

Rywalizacja młodych skrzypków odbywa się co pięć lat. Tym razem, za sprawą pandemii i w związku z przeniesieniem Konkursu Chopinowskiego na 2021 rok, poznański konkurs odbywa się po sześcioletniej przerwie.

Tegoroczny konkurs jest rekordowy pod względem liczby zgłoszeń. Do preselekcji zgłosiło się ponad 220 skrzypków z 30 krajów. By wystartować w rundzie preselekcyjnej, skrzypkowie nie mogli mieć więcej niż 31 lat. Eliminacje, z uwagi na COVID-19, odbyły się na podstawie przesłanych nagrań: od kandydatów wymagano prezentacji czterech utworów, bez montażu i obróbki dźwiękowej. Jury wyłoniło 41 najlepszych instrumentalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Ostatecznie w Poznaniu zaprezentowało się 31 młodych wykonawców: 6 Polaków, 6 Japończyków, 4 Chińczyków, 4 obywateli Korei Południowej, 3 Niemców, a także reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Francji, Kazachstanu i Szwajcarii. Wśród nich w przeważającej większości są kobiety - 20 skrzypaczek. Najmłodszy z uczestników konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 15 muzyków m.in. z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W drugim etapie jedynym reprezentantem Polski był Wojciech Niedziółka.

Gala wręczenia nagród i koncert laureatów odbędzie się w piątek w Poznaniu. 23 października w Warszawie odbędzie się II Koncert Laureatów. Pula nagród regulaminowych w konkursie wynosi 115 tys. euro. Zdobywca I nagrody otrzyma 50 tys. euro.

Konkurs - odbywający się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy - organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu samorządów Wielkopolski i Poznania.

Konkurs im. Wieniawskiego to najstarszy - i jeden z najbardziej prestiżowych - międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie; jest też jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugi z kolei zorganizowano po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. Wśród laureatów nagród i wyróżnień przyznanych na przestrzeni lat byli m.in. Ginette Neveu, Dawid Ojstrach i Ida Haendel.