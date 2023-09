Poznań: W piątek otwarcie pierwszego w mieście przedszkola uniwersyteckiego

Pierwsze w mieście uniwersyteckie przedszkole zostanie otwarte w piątkowe przedpołudnie w Poznaniu. Do niepublicznej placówki prowadzonej przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) Fundacji UAM może uczęszczać łącznie 50 dzieci.

Rzeczniczka prasowa PPNT Jagoda Haloszka poinformowała, że Niepubliczne Przedszkole Uniwersyteckie powstało w Domu Studenckim Meteor na terenie należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kampusu Morasko. Obiekt ma dwie sale dydaktyczne i jedną do zajęć ruchowych. "W placówce znajduje się również ogródek edukacyjny z posadzonymi poziomkami, porzeczkami i miejscem na sezonowe warzywa, a także plac zabaw" - opisała.

"Placówka prowadzona przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny wyróżnia się autorską koncepcją edukacyjną stworzoną we współpracy z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. Przedszkole jest skierowane w pierwszej kolejności dla społeczności UAM" - zaznaczyła w komunikacie, dodając jednocześnie, że nabór do przedszkola jest realizowany w trybie ciągłym, z dostępem dla wszystkim zainteresowanych. Dotąd do placówki zapisano około 20 dzieci.

Według zapowiedzi PPNT prowadzone w przedszkolu zajęcia dla dzieci będą kładły nacisk m.in. na wszechstronny rozwój i naukę języków obcych.

Cytowany w komunikacie prorektor ds. kadry i rozwoju UAM prof. Tadeusz Wallas wyraził przekonanie, że przedszkole będzie nie tylko miejscem edukacji i zabawy dla najmłodszych, ale także "istotnym elementem społeczności kampusowej".

"Dzieci będą miały szansę odkrywać otaczający ich świat w inspirującym i bezpiecznym otoczeniu, a jednocześnie przyczynią się do tworzenia jeszcze bardziej żywego i dynamicznego miejsca dla wszystkich" - ocenił.

Otwarcie przedszkola zaplanowano na godz. 11.00.