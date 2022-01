Poznań: W piątek zarzuty za wbicie igły strzykawki w plecy

Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia ciała ma usłyszeć jeszcze w piątek 27-latek zatrzymany po tym, jak w centrum Poznania wbił w plecy stojącego na ulicy kuriera igłę strzykawki. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia.

Najprawdopodobniej ten sam mężczyzna w podobny sposób zaatakował operatora lokalnej telewizji. 27-latek został rozpoznany przez pracowników stacji.

W czwartek w centrum miasta został zaatakowany pracownik jednej z firm kurierskich. Podszedł do niego mężczyzna, który wbił mu igłę ze strzykawką w plecy i uciekł.

Powiadomiona o sprawie policja szybko namierzyła napastnika. 27-latek został obezwładniony. Znaleziono przy nim strzykawkę i igłę. Zatrzymany mieszkaniec Poznania w styczniu opuścił więzienie po odbyciu kary za popełnienie innych przestępstw.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział PAP, że mężczyzna jeszcze w piątek ma usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia ciała.

"Oba te zarzuty zostaną rozszerzone o czyn chuligański. 27-latkowi grożą dwa lata więzienia. Jutro występujemy z prokuraturą o tymczasowy areszt dla tego mężczyzny" - powiedział.

W poniedziałek wieczorem na skrzyżowaniu ul. Garbary i Estkowskiego w Poznaniu w podobny sposób zaatakowany został operator lokalnej telewizji. Gdy ekipa telewizyjna realizowała wejście na żywo do serwisu informacyjnego, nieznany mężczyzna podszedł do operatora kamery i próbując go objąć wbił mu igłę w plecy.

Borowiak powiedział w piątek PAP, że pracownicy telewizji potwierdzili, że operatora kamery zaatakował zatrzymany mężczyzna. Substancja, która znajdowała się w strzykawce znalezionej przy mężczyźnie została wysłana do badań laboratoryjnych.