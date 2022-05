Poznań: W powiecie poznańskim funkcjonują obecnie 333 rodziny zastępcze; to wciąż zbyt mało

W powiecie poznańskim funkcjonują obecnie 333 rodziny zastępcze. „To nadal za mało” – podkreśla dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Czerniak. Powiatowe Centrum nieustannie poszukuje osób, które chciałyby w taki sposób pomóc dzieciom potrzebującym wsparcia i domu.

Dzieci trafiają do rodzin zastępczych z różnych powodów. Jak tłumaczyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Czerniak, "to przede wszystkim brak odpowiedniej opieki, wsparcia, a także poczucia bezpieczeństwa. Umieszcza się je w pieczy zastępczej do czasu pokonania trudności lub do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do ośrodka adopcyjnego" - wskazała.

Starostwo powiatowe w Poznaniu poinformowało, że obecnie w powiecie funkcjonują 333 rodziny zastępcze. Jak podkreśliła Czerniak, "to nadal za mało".

"Dzieci, które na przykład trafiają do pogotowia opiekuńczego, z założenia mają tam przebywać do 8 miesięcy. Niestety, na nowy dom i rodzinę czekają nawet kilka lat" - zaznaczyła. Obecnie w pogotowiach jest 25 dzieci, z czego 11, może już zostać umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Czerniak podkreśliła, że zapotrzebowanie na kandydatów na rodziny zastępcze jest bardzo duże, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieustannie poszukuje osób, które chciałyby w taki sposób pomóc małoletnim.

Starostwo powiatowe w Poznaniu poinformowało, że aby sprawować tego typu opiekę, należy złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie; osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez e-PUAP. Na tej podstawie kandydaci zostają wpisani na listę osób oczekujących na kurs.

"Rodziną zastępczą mogą być osoby, które są w związku małżeńskim lub nie. Cechują się odpowiedzialnością, mają pełnię władzy rodzicielskiej, nie były karane, wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został on zasądzony), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (co zostaje potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną). Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadają stałe źródło dochodów (co najmniej jedna z osób). Ważne, aby odbyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą i zostały zakwalifikowane do pełnienia tej funkcji" - podano.

4 lata temu pani Anna i pan Witold zostali rodzicami zastępczymi 5-letniej wówczas Oliwii. Mieli już trójkę biologicznych dzieci, stabilną sytuację zawodową oraz dobre warunki życia. Pani Anna zaznaczyła, że "rodzicielstwo zastępcze jest dla tych, którzy naprawdę tego chcą i są przekonani o tym, że dadzą radę. To nie może być chwilowy poryw serca. Należy mieć świadomość, że pod naszą opiekę trafia dziecko z bagażem. Są to różnego rodzaju obciążenia, z którymi zmagamy się każdego dnia" - podkreśliła.

"Nie będę ukrywała, że jest to ciężka praca. Jednak czujemy, że nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postaci wskazówek, praktycznych porad, a także świadczeń pieniężnych, dzięki którym możemy w jakimś stopniu opłacić konsultacje u specjalistów. Pomagają nam również znajomi, którzy zapraszają naszą córkę na spacery oraz wycieczki. To bardzo ważne dla tych dzieci, gdyż mają one często obniżone poczucie wartości. My dzięki tej pomocy zyskujemy siłę, aby radzić sobie z trudnościami dnia codziennego" - dodała.

Jak przypomniało starostwo powiatowe w Poznaniu, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa oraz rodzinny dom dziecka.

Obecnie w powiecie poznańskim funkcjonują łącznie 333 rodziny zastępcze, w których przebywa 464 dzieci. W tym w 190 rodzinach spokrewnionych jest 243 dzieci.

W 121 rodzinach niezawodowych żyje 156 dzieci, a w 22 rodzinach zawodowych mieszka ich 65. W Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 8 dzieci.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej można uzyskać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www. pcpr.powiat.poznan.pl lub pod numerem telefonu 61 8410 710.