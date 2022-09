Poznań: W przyszłym tygodniu apelacja ws. matki i ojczyma skazanych za znęcanie się nad 10-latkiem

10-latek przed znęcaniem i przemocą w domu uciekł na komisariat policji w Luboniu. Matka i ojczym chłopca zostali oskarżeni o znęcanie; w maju poznański sąd uznał ich za winnych. Od wyroku odwołał się ojczym chłopca. Sąd rozpozna apelację w przyszłym tygodniu - dowiedziała się w czwartek PAP.

W maju poznański sąd rejonowy skazał ojczyma chłopca Roberta H. na karę 5 lat więzienia. Sąd nałożył na mężczyznę także 10-letni zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakaz zbliżenia się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów. Mężczyzna ma także zapłacić nawiązkę pokrzywdzonemu w wysokości 20 tys. zł.

Matka chłopca Katarzyna W.-H. - także oskarżona o znęcanie się nad chłopcem - została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 5 lat, a także na karę grzywny. Sąd orzekł też objęcie oskarżonej dozorem kuratora w okresie próby. Ponadto - także w okresie próby - sąd "zobowiązał oskarżoną do powstrzymywania się od kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonym i zakazuje zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100 metrów - o ile sąd rodzinny lub rozwodowy nie orzeknie inaczej". Sąd zobowiązał także oskarżoną do przeproszenia pokrzywdzonego na piśmie. Wyrok nie jest prawomocny.

Apelację od tego orzeczenia - jak wynika z informacji PAP - do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierował obrońca Roberta H. Rozprawa apelacyjna w tej sprawie ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Sprawa wyszła na jaw pod koniec kwietnia ub. roku. 10-letni wówczas chłopiec przybiegł w kapciach, niedbale ubrany na komisariat policji w podpoznańskim Luboniu. Funkcjonariuszom powiedział, że od kiedy pamięta w domu przeżywał koszmar; mówił, że stosowano wobec niego różne kary, był bity, źle traktowany.

W sprawie zatrzymano ojczyma chłopca Roberta H. Sąd zdecydował, że 10-latek wraz z młodszym bratem trafią do rodziny zastępczej.

Prokuratura aktem oskarżenia objęła zarówno mężczyznę, jak i matkę 10-latka. 44-letniemu Robertowi H. zarzucono fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną ze względu na wiek oraz spowodowanie u chłopca uszkodzenia ciała. Matka chłopca Katarzyna W.-H., odpowiadała natomiast za znęcanie się psychiczne i fizyczne. Robertowi H. groziła kara do 10 lat więzienia, z kolei kobiecie do 8 lat pozbawienia wolności.

W trakcie śledztwa kobieta powiadomiła prokuraturę, że ona także była ofiarą domowej przemocy. Tę sprawę wyłączono do odrębnego postępowania.

Proces matki i ojczyma chłopca ruszył przed poznańskim sądem w grudniu ub. roku. Sprawa, ze względu na jej charakter oraz dobro dziecka, toczyła się za zamkniętymi drzwiami.

W maju zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Sędzia Krzysztof Kaźmierski podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że oskarżony Robert H. "urządził piekło małoletniemu". Wskazał, że oskarżony wyzywał chłopca słowami wulgarnymi i obraźliwymi, krzyczał na niego, karał go za błahe przewinienia, zakazywał mu czytania książek, wychodzenia na dwór. Oskarżony karał go, nakazując mu stać z wyprostowanymi do przodu rękami, nakazując mu spać na stojąco, czy spać na podłodze, chwytał za uszy i podnosił do góry, zabierał mu jedzenie i picie, zarządzał mu głodówki, popychał i kopał go, bił po całym ciele rękami, a także paskiem.

Sędzia wskazał, że sytuacja chłopca "była o tyle tragiczna, że małoletni nie miał właściwie żadnego wsparcia w nikim". "Agresorem okazał się ojczym i w to bagno przemocy wciągnął również Katarzynę W.-H., która początkowo broniła syna, ale jednak była zależna finansowo od oskarżonego, nie pracowała, mieli jeszcze wspólne dziecko - i tak naprawdę spowodowało to, że najpierw przyzwalała na niewłaściwe zachowania wobec małoletniego, a następnie zaczęła brać w nich udział" - mówił.

"Małoletni w domu tak naprawdę nie miał żadnego azylu, jego pokój był obskurny. Nie miał prawie żadnych zabawek. Karą - co jest kuriozum dla sądu tutaj - był zakaz czytania książek, jedną z kar. Tak więc pokrzywdzony nie miał w domu żadnej możliwości odreagowania tego stresu. Nie miał też kolegów, nie mógł ich zapraszać do domu, nie mógł wychodzić na dwór, nie miał komputera, żeby kontaktować się ze światem, oraz nie odnalazł wsparcia w służbach, bo przez okres pandemii nie chodził do szkoły" - dodał.

Sędzia zaznaczył, że właściwie podsumowaniem sytuacji, w jakiej znalazł się chłopiec była jego wypowiedź z listu pożegnalnego, jaki zostawił opuszczając dom: "Uciekam z domu. Mamo żałuję, że mnie urodziłaś. Ja żałuję, że z wami jestem. Do widzenia".

"Taki list właściwie mógł być wieloznaczny, mogło wiele rzeczy po zostawieniu takiego listu nastąpić. Niemniej myślę, że pokrzywdzony dokonał najlepszego z możliwych wyborów i dokonał w mojej ocenie aktu odwagi - poszedł samodzielnie, mimo strachu, na komisariat policji" - podkreślił sędzia.