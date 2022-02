Poznań: W siedzibach MOPR kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

By zwiększyć komfort obsługi klientów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wprowadza w swoich siedzibach kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. W budynkach pojawią się m.in. tablice informacyjne w języku Braille'a i pętle indukcyjne.

"Wkrótce przed wejściem do siedziby głównej MOPR przy Cześnikowskiej oraz przed budynkiem przy Sienkiewicza zostaną zamontowane tablice informacyjne z nazwą urzędu i godzinami otwarcia w języku Braille'a" - zapowiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Anna Krakowska.

Dodała, że dla tych lokalizacji zakupiono także pętle indukcyjne. "W Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza pętla już jest, druga stanie w punkcie obsługi klienta przy ul. Cześnikowskiej" - podała.

Krakowska tłumaczyła, że pętla indukcyjna to urządzenie, które pomaga osobom z niepełnosprawnością słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów, lepiej słyszeć. Pętla indukcyjna wytwarza pole magnetyczne, które oddziałuje na aparat i niweluje wszelkie zakłócenia - hałas, szum, szmery - z otoczenia. Obecnie dodatkową przeszkodą w słyszeniu są maseczki - dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca bez problemu rozumie to, co się do niej mówi.

MOPR poinformował, że wiosną tego roku, gdy tylko pogoda będzie sprzyjająca, przed budynkiem przy ulicy Sienkiewicza 22, w którym mieści się jeżycka filia oraz kilka działów MOPR, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wydzieli miejsce postojowe dla klientów z niepełnosprawnościami.

Pętle indukcyjne i tablice informacyjne w języku Braille'a to już kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wprowadzone w siedzibach MOPR po to, by zwiększyć komfort obsługi klientów.

Jak przypomniał zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Piotr Czajka, w lipcu ub. roku zamontowano totupoint (system wspomagający orientację przestrzenną) nad drzwiami wejściowymi do budynku, w którym znajduje się jedna z lokalizacji MOPR: przy ulicy Sienkiewicza 22, gdzie mieści się także Sekcja do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Ułatwia on osobom z dysfunkcją wzroku wejście do budynku i dotarcie do pracowników.

Czajka wskazał, że urządzenie to przekazuje komunikat, który jest odczytywany przez aplikację na smartfonie czy tablecie osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki temu uzyskuje ona szczegółową informację dotyczącą wejścia do filii MOPR. Dowiaduje się, że gdzie są schody, gdzie znajduje się podjazd dla wózków, co jest za drzwiami w holu. Kolejne komunikaty prowadzą taką osobę do punktu obsługi klienta MOPR.