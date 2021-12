Poznań: W styczniu ruszy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

1 stycznia 2022 roku zacznie działać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. W jego skład wejdzie pięć instytutów już funkcjonujących w ramach Łukasiewicza.

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny (PIT) będzie zatrudniał ok. 700 osób. Jak poinformowano w przekazanym PAP komunikacie, będzie drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce.

"Połączenie poznańskich instytutów Łukasiewicza jest szansą na zbudowanie multidyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowej skali działania. Silny i stabilny instytut o rozpoznawalnej marce zwiększa możliwości dotarcia z szeroką i komplementarną ofertą do klientów, a pracownikom daje poczucie bezpieczeństwa i lepsze możliwości rozwoju" - powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotr Dardziński.

"Największym potencjałem Łukasiewicza są ambitni i twórczy ludzie, a jednym z najważniejszych efektów integracji instytutów ma być podnoszenie atrakcyjności Łukasiewicza jako miejsca pracy" - dodał.

Za kierowanie nową jednostką odpowiedzialny będzie dr hab. Arkadiusz Kawa, który do tej pory był dyrektorem Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania i p.o. dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR".

"Integracja instytutów pozwoli nam na stworzenie silnego ośrodka badawczego o znaczącej pozycji międzynarodowej. Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób, w jego skład wejdzie sześć centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Jako jeden organizm będziemy mogli pozyskiwać większe środki m.in. na badania, unowocześnienie infrastruktury czy programy rozwoju talentów" - powiedział Kawa.

"Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny to ogromna szansa rozwojowa - dodał.

Łukasiewicz - PIT utworzą: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR".

Od nowego roku Łukasiewicz - PIT połączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez poszczególne instytuty. Centra badawcze nowego instytutu będą prowadzić prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

Łukasiewicz - PIT chce również rozwijać swoją infrastrukturę. Planowane jest stworzenie kampusu, dzięki któremu w jednym miejscu znajdą się wszystkie centra badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku, jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.