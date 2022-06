Poznań: Wiceminister sprawiedliwości skrytykował "Politykę równościową i antydyskryminacyjną" UAM

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zadeklarował w sobotę pomoc prokuratury osobom, które poniosą konsekwencje związane z przegłosowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Polityką równościową i antydyskryminacyjną".

W poniedziałek senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) przyjął większością głosów "Politykę równościową i antydyskryminacyjną". Dokument zacznie obowiązywać od października. Według władz uczelni projekt scali dotychczasowe regulacje uniwersytetu dotyczące równego traktowania i walki z różnymi objawami dyskryminacji.

W czasie sobotniej konferencji prasowej w Poznaniu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zaznaczył, że jeszcze przed jej przyjęciem przez senat "Polityka równościowa" UAM była krytykowana przez wiele środowisk, do których dołączyła jego partia - Solidarna Polska. "Uważamy, że niedookreśloność pojęć, która w tym dokumencie się pojawia, jak choćby +mowa nienawiści+ czy brak definicji osoby transpłciowej jest bardzo niebezpieczne, ponieważ otwiera bardzo szerokie pole do uznaniowości" - powiedział.

"Chciałbym zadeklarować, że jeżeli ktokolwiek z pracowników czy studentów UAM poniesienie kiedykolwiek jakieś negatywne konsekwencje w związku ze stosowaniem tego dokumentu, który niesie z sobą te zagrożenia, to na pewno będę zwracał się do prokuratury, aby włączała się w każde takie postępowanie i chroniła prawa obywatelskie" - podkreślił.

"Będziemy na pewno w tej sprawie bardzo aktywni" - zapewnił wiceszef resortu sprawiedliwości. Przypomniał o zaangażowaniu prokuratury w sprawę drukarza z Łodzi, który "kierując się wolnością sumienia odmówił drukowania materiałów, które miałyby promować ideologię sprzeczną z jego światopoglądem".

Zaznaczył, że uniwersytet to miejsce, które "ma służyć prawdzie, które powinno działać zgodnie z zasadami wolności akademickiej, wolności badań naukowych". "Ten dokument, który został przyjęty przez uniwersytet niestety, ale tym podstawowym zadaniom, podstawowej misji uniwersytetu w sposób bardzo gruntowny i zdecydowany przeciwstawia się. To jest podważenie tego, czemu uniwersytet powinien w rzeczywistości służyć" - ocenił.

Dodał, że "wpisuje się to w pewien generalny trend" we współczesnym społeczeństwie do "mocnej ideologicznej ingerencji we wszystkie obszary życia społecznego". Ocenił, że "Polityka równościowa" UAM może być podstawą do "daleko idących sankcji i ingerencji w prawa pracownicze łącznie z pozbawieniem kogoś pracy właśnie na skutek zupełnie niejasnych i uznaniowych pojęć".

Jako przykład postanowienia ujętego w projekcie dokumentu podał "uznanie za część składową definicji molestowania seksualnego określenie kogoś innym zaimkiem niż on identyfikuje się, jeżeli chodzi o swoją płciowość".

"Tego typu ideologiczne ingerencje w tak fundamentalne kwestie jak ochrona przed przestępczością na tle seksualnym jest zupełnie nieakceptowalne. A to wszystko jest związane z genderową ideologią, która chce być tak jak kiedyś marksizm tą ideologią panującą" - mówił wiceminister.

Ocenił, że "na amerykańskich uniwersytetach już jest tak, że nie ma miejsca na inne poglądy, niż poglądy lewicowe, liberalne, neomarksistowskie". "Nie możemy się zgodzić na to, żeby w Polsce powtórzyła się ta sama tragiczna dla naszej wolności historia jak to się dzieje na chociażby amerykańskich czy zachodnioeuropejskich uniwersytetach" - podkreślił.

Polityk wyraził nadzieję, że "ten dokument ulegnie zmianie i te wszystkie postanowienia, które są niebezpieczne, które są szkodliwe, które są wręcz sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem zostaną z tego dokumentu usunięte".

Pytany, czy zapoznał się z ostateczną wersją "Polityki równościowej" przegłosowaną w poniedziałek przez senat uczelni powiedział, że ma przed sobą projekt, który był przedmiotem konsultacji. "Jeżeli chodzi o ten dokument, to tam nastąpiły pewne zmiany, ale nie takie zmiany, które byłyby zasadnicze, jeśli chodzi o te podstawowe zarzuty" - ocenił.

"Uważam, że wolność słowa i prawo do debaty jak najbardziej uprawnia do tego, żeby również cała społeczność Poznania mogła na ten temat się wypowiedzieć" - ocenił wiceminister. Dodał, że autonomia uczelni jest ważna, ale prawa i wolności obywatelskie są "znacznie ważniejszą wartością".

Pytany czy wie, o opinii prawnej zleconej przez władze uczelni, według której przyjęty dokument nie łamie polskiego porządku prawnego, wiceszef resortu sprawiedliwości wskazał, że są opinie "mówiące coś zupełnie innego". "Dla mnie osobiście, czytając ten dokument, ta definicja molestowania seksualnego jest absolutnie niedopuszczalna, a teza, że rezolucja Parlamentu Europejskiego, albo strategie Komisji Europejskiej należą do fundamentalnych zasad porządku prawnego jest absurdalna" - powiedział.

Romanowski podkreślił, że przyjęty dokument nie jest tylko wewnętrzną sprawą uczelni, ponieważ "może być podstawą ingerencji w prawa pracownicze". "Gdyby to był dokument, który tylko i wyłącznie jest pewnym manifestem ideologicznym, o tych sprawach byśmy nie mówili. Wtedy oczywiście również krytykowalibyśmy ideologizację uczelni, ale tutaj mamy naprawdę do czynienia z dokumentem, który wpływa na prawa i wolności konstytucyjne i dlatego on jest taki niebezpieczny" - powiedział polityk.

Pytany, czy Ministerstwo Sprawiedliwości może, np. w przepisach karnych, jasno zdefiniować pojęcie "mowy nienawiści" ocenił, że jest ono "ze swej natury niedefiniowalne". "Uważam, że te pojęcia, które mamy dotychczas, takie jak zniesławienie czy znieważenie są wystarczające do tego, żeby chronić wolność obywatelską. Wydaje mi się, że pojęcie +mowa nienawiści+ jest współcześnie pojęciem wykorzystywanym do pewnej destrukcji systemu prawnego" - powiedział.

Odnosząc się do sobotniej konferencji wiceszefa resortu sprawiedliwości rzeczniczka prasowa UAM Małgorzata Rybczyńska przekazała PAP, że w sprawie przyjętego dokumentu rektor uczelni jest w kontakcie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, "któremu przesłała zarówno uchwalony dokument, opinię prawną, jak i odpowiedź na list pana ministra".

"Mam nadzieję, że pan wiceminister zna uchwalony dokument, bo w porównaniu z projektem znalazło się tam kilka zmian, które wcześniej podnoszone były przez krytykujących +Politykę równościową i dyskryminacyjną+ i warto o nich wiedzieć" - dodała Rybczyńska.

Wskazała, że w stosunku do projektu w przegłosowanej wersji "Polityki równościowej" rozszerzono katalog społeczności, "wobec których UAM wspierać będzie interesariuszy zewnętrznych w zakresie promowania wiedzy o ich różnorodności etnicznej kulturowej oraz religijnej". Jak dodała, w ostatecznej wersji zniesiono możliwość anonimowego zgłaszania informacji o praktykach dyskryminacyjnych.

"Doprecyzowano definicję molestowania związanego z umyślnym i uporczywym - jak stwierdzono - używaniu niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej, lub odwoływania się do jej tożsamości płciowej. Uszczegółowiono także, że dotyczy to przypadków, gdy osoba formalnie zgłosiła potrzebę i chęć zmiany imienia w systemach informatycznych UAM" - zaznaczyła rzecznik.

Rybczyńska wskazała także, że zmieniono zapis dotyczący konsultantów. "Zapisano, że rektor może powołać różnych konsultantów ds. osób lub społeczności narażonych na nierówne traktowanie i dyskryminację" - opisała rzeczniczka uczelni.