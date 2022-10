Poznań: Wojciech Niedziółka w drugim etapie Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego

Wojciech Niedziółka będzie jedynym reprezentantem Polski w drugim etapie 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W trwającym od piątku w Poznaniu wydarzeniu wystartowało 31 skrzypków z całego świata, w tym sześcioro muzyków z Polski.

Werdykt jury podano we wtorek wieczorem po trwających od soboty przesłuchaniach. Wykonania uczestników ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem francuskiego skrzypka i dyrygenta Augustina Dumay.

Dyrektor 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Karolina Kaźmierczak ogłaszając decyzję jury podkreśliła, że "spotkania muzyczne z naszymi uczestnikami są niezwykle miłym i szczęśliwym doświadczeniem, zawsze jednak przychodzi ten moment, kiedy musimy się z częścią pożegnać, aby rozpocząć kolejny etap konkursu".

"Chcielibyśmy bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom - to było niezwykłe spotkanie, niezwykłe cztery dni. Mamy nadzieję spotkać się ze wszystkimi w przyszłości na wielkich scenach na całym świecie" - dodała.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało łącznie 15 młodych muzyków m.in. z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

W pierwszym etapie brało udział sześcioro muzyków z Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowany został jedynie Wojciech Niedziółka.

W drugim etapie konkursu - który rozpocznie się w środę i potrwa do niedzieli - uczestnicy zmierzą się z dwuczęściowym programem. Pierwsza faza to recital z fortepianem, zaś w drugiej części drugiego etapu uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.

W finale, III etapie konkursu, uczestnikom towarzyszyć będzie zaś Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Łukasza Borowicza.

Gala wręczenia nagród i koncert laureatów odbędzie się 21 października w Poznaniu. 23 października w Warszawie odbędzie się II Koncert Laureatów. Pula nagród regulaminowych w konkursie wynosi 115 tys. euro. Zdobywca I nagrody otrzyma 50 tys. euro.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Konkurs Wieniawskiego jest najstarszym istniejącym i jednym z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, jest też jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych.

Rywalizacja młodych skrzypków odbywa się co pięć lat. Tym razem, za sprawą pandemii i w związku z przeniesieniem Konkursu Chopinowskiego na 2021 rok, poznański konkurs odbywa się po sześcioletniej przerwie.

Tegoroczny konkurs jest rekordowy pod względem liczby zgłoszeń. Do preselekcji zgłosiło się ponad 220 skrzypków z 30 krajów. By wystartować w rundzie preselekcyjnej, skrzypkowie nie mogli mieć więcej niż 31 lat. Eliminacje, z uwagi na COVID-19, odbyły się na podstawie przesłanych nagrań: od kandydatów wymagano prezentacji czterech utworów, bez montażu i obróbki dźwiękowej. Jury wyłoniło 41 najlepszych instrumentalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Ostatecznie w Poznaniu zaprezentowało się 31 młodych wykonawców: 6 Polaków, 6 Japończyków, 4 Chińczyków, 4 obywateli Korei Południowej, 3 Niemców, a także reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Francji, Kazachstanu i Szwajcarii. Wśród nich w przeważającej większości są kobiety - 20 skrzypaczek. Najmłodszy z uczestników konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu samorządów Wielkopolski i Poznania.

Konkurs im. Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugi z kolei zorganizowano po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. Wśród laureatów nagród i wyróżnień przyznanych na przestrzeni lat byli m.in. Ginette Neveu, Dawid Ojstrach i Ida Haendel.