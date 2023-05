Poznań: Wojskowy koncert i parada z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Koncert i parada wojskowa uświetniły w Poznaniu środowe obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystościach wzięło udział kilkuset mieszkańców. W przemówieniu do zebranych prezydent miasta Jacek Jaśkowiak skrytykował polską politykę zagraniczną.

Środowe obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Poznaniu o godz. 10.30 rozpoczęła msza św. w poznańskiej farze. Główne uroczystości zorganizowano na pl. Wolności w centrum miasta. W obchodach wzięły udział m.in. kompanie reprezentacyjne wojska, policji, służby więziennej i straży pożarnej, a także harcerze, poczty sztandarowe organizacji społecznych i poznańskich szkół. Wśród zebranych znaleźli się również parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Obchody obserwowało kilkuset mieszkańców stojących wokół pl. Wolności.

Po godz. 11 Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała dla zebranych na pl. Wolności koncert. Główna część obchodów rozpoczęła się o godz. 12, od odegrania hymnu państwowego, wciągnięcia na maszt biało-czerwonej flagi i odczytania preambuły do Konstytucji 3 maja oraz oddaniu przez żołnierzy salwy honorowej.

W swoim przemówieniu do zebranych prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że choć Konstytucja 3 maja nie uchroniła Rzeczypospolitej przed upadkiem, to jednak podczas zaborów "stała się fundamentem patriotyzmu, symbolem wolnościowych i reformatorskich ambicji, wzorem odpowiedzialności za państwo".

Jaśkowiak ocenił, że "podobnie jak nasi przodkowie z końca XVIII w. stanęliśmy oko w oko z niebezpieczeństwem, któremu albo zdołamy zapobiec, albo cofniemy się w rozwoju o dziesiątki lat". Samorządowiec powiedział, że owo niebezpieczeństwo ma "wiele imion", ale on wspomni o dwóch: wojnie i populizmie.

Mówiąc o wojnie ocenił, że przyzwyczajamy się do niej wierząc, że dotyczy nas w ograniczonym stopniu. Jak dodał, słusznie "wzmacniamy swoje siły obronne". "Za tymi działaniami musi iść jednak mądra polityka zagraniczna, polityka pogłębiania współpracy i przyjaźni z naszymi sojusznikami, a nie szukania napięć oraz konfliktów skutkujących osamotnieniem, które już tyle razy było dla nas zgubne" - podkreślił.

"Z niepokojem obserwujemy więc prężenie muskułów i zupełnie niezrozumiały tępy upór w kontynuowaniu strategii wystawiającej na ryzyko nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Nie sposób dostrzec jakąkolwiek logikę w takim działaniu. Polska racja stanu przegrywa tu z chorą pychą i kompleksami, a przecież nie jesteśmy mocarstwem" - powiedział.

Mówiąc o populistach Jaśkowiak powiedział, że - według nich - "człowieka można tanio kupić, bezkarnie okłamać, dowolnie zmanipulować". "Populizm ma usta pełne ojczyzny, boga, prawdy, prawa, sprawiedliwości, tymczasem faktycznie opiera się na cynicznej propagandzie, ograniczaniu demokracji, zawłaszczeniu praw obywatelskich, korupcji politycznej, dzieleniu ludzi na prawdziwych i nieprawdziwych Polaków, sianiu nienawiści" - wymieniał.

Jaśkowiak odniósł się także do jesiennych wyborów parlamentarnych, w których kontekście mówił o potrzebie mobilizacji "siebie i innych do zaangażowania i udziału". "Małostkowe targi i spory, rachunki krzywdy i zwalczanie jednej ideologicznej skrajności inną skrajnością burzą społeczny spokój, usypiają rozum dając pożywkę emocjom. Nie pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze, czyli polskiej racji stanu" - przekonywał.

Samorządowiec mówił też o potrzebie tolerancji i zdrowym umiarze oraz o szacunku do osób o odmiennych poglądach. "Niech duch konstytucji 1791 r. zwycięży jesienią tego roku" - powiedział na zakończenie swojego wystąpienia.

Obecny na obchodach minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, proszony przez dziennikarzy o odniesienie się do przemówienia prezydenta Jaśkowiaka, ocenił, że samorządowiec, co roku wykorzystuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja do "zaczepek".

"Miałem po uroczystości okazję powiedzieć o tym prezydentowi, że uważam to za bardzo szkodliwe" - powiedział minister. Dodał, że "na szczęście prezydent w psuciu tego święta jest równie skuteczny" jak w prowadzeniu trwającego remontu ulic ścisłego centrum Poznania. "Wolałbym, żeby prezydent był skuteczny w realizacji remontu, a święto zostawił tym, którzy chcą je świętować" - wskazał polityk.

"Dobrze, żeby pan prezydent zajął się swoim najbliższym otoczeniem, i potrafił w tym otoczeniu skutecznie zarządzać, a politykę zagraniczną i kwestie, które są poza jego +ogródkiem+ zostawił innym. Tutaj, niech uporządkuje własny +ogródek+, bo w nim jest troszkę za dużo bałaganu" - dodał Szynkowski vel Sęk.

Środowe uroczystości na placu Wolności zakończyła defilada pododdziałów wojska i pozostałych służb.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja umożliwiono mieszkańcom zwiedzanie Kopca Wolności nad Jeziorem Maltańskim. Chętni mogą wejść na szczyt do godz. 19. Kopiec Wolności jest udostępniany dla zwiedzających tylko z okazji ważnych świąt publicznych.

Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie, po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.