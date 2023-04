Poznań: Wsparcie dla poznańskich szpitali na doposażenie i rozbudowę

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wręczył w środę w Poznaniu promesy dla trzech poznańskich szpitali. Środki pozwolą rozbudować placówki i wyposażyć je w niezbędny sprzęt.

Wręczone w środę czeki dotyczą inwestycji o wartości ponad 46 mln zł. Pieniądze trafią do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu.

"Środkami z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przede wszystkim wspieramy inwestycje dotyczące zakupu sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne. Mówimy tutaj o wspieraniu i naprawie odporności systemu ochrony zdrowia na kanwie doświadczeń związanych z pandemią" - powiedział wiceminister Piotr Bromber.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił podczas uroczystości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, że to kolejne pieniądze, które trafiają do szpitali szczególnie istotnych z punktu widzenia opieki medycznej w regionie. Na początku tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski brał udział w podpisaniu umowy na realizację II etapu budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego; wartość prac to ponad 358 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego będzie realizował projekt o wartości blisko 9,9 mln zł. Planowany jest m.in. zakup sprzętu medycznego na potrzeby pracowni naczyniowej oraz pracowni RTG.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt "Wsparcie lecznictwa szpitalnego w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii poprzez doposażenie i wymianę sprzętu oraz wprowadzenie nowych technologii, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji wysokiej jakości świadczeń w GPSK w Poznaniu".

Jego wartość to 16,8 mln zł. Planowany jest zakup sprzętu medycznego, montaż wind, wdrożenie tyflomapy i infrastruktury informatycznej.

"To dla nas bardzo dobra wiadomość; większość tych środków trafi na sprzęt wspierający intensywną opiekę najmłodszych, najmniejszych i najsłabszych w naszym szpitalu. To są inkubatory, respiratory, monitory funkcji życiowych i coś, co z pewnością zwiększy dostępność i bezpieczeństwo, czyli dwie windy" - powiedziała zastępca dyrektora kliniki Magdalena Ozorowska.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu realizuje wart blisko 19,6 mln zł projekt "PRO Klinika: recovery plan - wspieranie naprawy systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez rozwój specjalistycznej chirurgii jednego dnia, onkologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej".

Zastępca dyrektora kliniki Stanisław Szczepaniak podkreślił, że pieniądze pozwolą na wymianę sprzętu, który już takiej wymiany wymaga oraz na poszerzenie bazy sprzętowej, przede wszystkim sprzętu endoskopowego.