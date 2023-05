Poznań: Wybuch w pralni; dwie osoby poszkodowane

Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu pojemnika z chemią do prania. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w pralni na terenie jednego z centrów handlowych w Poznaniu.

Jak powiedział PAP dyżurny wielkopolskich strażaków do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Służby odebrały zgłoszenie po godz. 14.

"W pralni znajdującej się w centrum handlowym doszło do wybuchu pojemnika z chemią do prania. W zdarzeniu zostały poszkodowane dwie osoby, zabrano je do szpitala" - powiedział dyżurny.

Dodał, że po przyjeździe służb na miejsce nie było potrzeby ewakuacji żadnych z osób.

"Na miejscu nadal prowadzone są nasze działania" - powiedział dyżurny.

Wskazał, że w kulminacyjnym momencie na miejscu działało 10 zastępów straży.