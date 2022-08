Poznań: Wystawa „Sztuka w służbie ideologii. Wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u”

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza na wystawę „Sztuka w służbie ideologii. Wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u”, którą od piątku oglądać można w Galerii Plakatu z Okresu Socjalizmu przy ul. Słupskiej.

Wystawa "Sztuka w służbie ideologii. Wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u" jest prezentacją plakatów z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (WMN). Kolekcja plakatu to zbiór ok. 2 tysięcy obiektów z różnych epok. Jak podkreśliła Karolina Brzezicka z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, "w ramach wystawy pokazujemy 21 plakatów, wyłącznie te pochodzące z okresu socrealizmu od 1949 do 1956".

"Wystawa pomoże poznać i zrozumieć, w jaki sposób władza PRL wykorzystywała sztukę w celach propagandowych. Jest to również wprowadzenie do ważnego kanonu artystycznego, realizowanego poprzez medium sztuki masowej - plakat" - wskazała.

Dodała, że wystawie towarzyszy program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. W trakcie warsztatów, prowadzonych przez młodych artystów będzie można wykonać plakat, stosując narzędzia znane z historii artystycznej propagandy. Kuratorkami wystawy są: Barbara Kokot oraz Anna Matuszak.

Partnerem wystawy jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

W trakcie piątkowego wernisażu dyrektor WMN Przemysław Terlecki i rektor Uniwersytetu Artystycznego prof. Wojciech Hora podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy. Jego celem jest umożliwienia studentom UAP bezpośredniego kontaktu z instytucjami kultury, a także m.in. umożliwienie zapoznania się z potencjałem środowiska artystów i projektantów oraz ewentualne z niego korzystanie.

"To jest nowy rozdział naszej współpracy w którym otwieramy się na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu" - podkreślił dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Przypomniał również, że poza współpracą z doktorem Witoldem Modrzejewskim przy aranżacji obecnej wystawy, w kapitule konkursowej na ekspozycję Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego zasiada prof. Rafał Górczyński, także z Uniwersytetu Artystycznego.

Rektor uczelni prof. Wojciech Hora, podkreślił wagę jaką jest współpraca z instytucjami kultury z perspektywy studentów uczelni artystycznych oraz wyraził radość z przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

W czasie prezentacji wystawy czasowej - do 23 października - oddział przy ul. Słupskiej będzie dostępny dla zwiedzających w środy oraz czwartki oraz ostatnie soboty miesiąca od godz. 9.00 do 16.00. Wstęp do Galerii Plakatu z Okresu Socjalizmu jest bezpłatny.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2022.