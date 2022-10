Poznań: XX Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu

Już po raz 20. w stolicy Wielkopolski obchodzone będzie Ekumeniczne Święto Biblii. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi: "...a tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę". Odbędą się m.in. debaty i koncert, zaś kulminacją będzie Nabożeństwo Słowa.

20. Ekumeniczne Święto Biblii rozpocznie się w Poznaniu w poniedziałek i potrwa do 21 października. Organizuje je Poznańska Grupa Ekumeniczna.

"Tegoroczne obchody święta odbywają się pod hasłem: +...a tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę+ (J 6,37). To słowa Pana Jezusa, które budzą nadzieję, usuwają wszelki lęk i wyzwalają miłość. Są z jednej strony skierowane do wierzących, którzy otrzymują zapewnienie, że Jezus nigdy ich nie odrzuci, gdyż są darem Ojca, który pragnie ich szczęścia, a z drugiej strony są głębokim zaproszeniem dla każdego poszukującego, by w Chrystusie odnaleźć całkowicie darmową miłość Boga do ludzi i chcieć ją przyjąć" - podkreślił ks. dr Tomasz Siuda.

Jak podali organizatorzy, tegoroczne Ekumeniczne Święto Biblii rozpocznie się koncertem zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia). Artyści zagrają w poniedziałek, 17 października, o godz. 19 w kościele pw. Nawiedzenia NMP. W środę, 19 października, pastor Robert Bożydaj poprowadzi dyskusję wokół filmu "C'mon, C'mon" pod hasłem "A kto się zajmie nami?". Początek o godz. 17.30 w Kinie Muza.

"Koncert zespołu TGD to nie tylko wydarzenie kulturalne. Chcieliśmy, by piosenki były z przesłaniem, by budziły nadzieję" - podkreślił pastor Bożydaj. "Święto Biblii jest po to, by dać nadzieję, zwłaszcza dziś, gdy jest ona pożądana. Sądzę, że w dziełach kultury przejawiają się pragnienia nie tylko ludzkiego intelektu, ale i serca. Chcemy więc o nich rozmawiać i wskazać nadzieję" - dodał.

Kulminacją wydarzenia będzie Nabożeństwo Słowa, które odbędzie się w czwartek, 20 października, o godz. 18.45 w kościele pw. św. Marcina. Współprzewodniczyć mu będą: abp. Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz bp. Andrzej Malicki, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). O oprawę muzyczną zadba chór prawosławny Oktoich z Wrocławia.

Jak zaznaczył ks. superintendent Sławomir Rodaszyński, "to jeden z najlepszych chórów prawosławnych, który przyjedzie do Poznania nie tylko po to, by ubogacić nabożeństwo słowa, ale też by zachęcić do uczestnictwa w święcie osoby z Ukrainy, które tu, w Poznaniu znalazły swoje miejsce". "Mamy nadzieję, że dzięki temu również dotkną nadziei" - wskazał.

"Tegoroczne hasło to słowa Jezusa: +tego, kto do Mnie przychodzi, nie odrzucę+. Przyjść może każdy - czy to z Polski, czy z Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego kraju. To dobry moment, by zacząć wspólne spotkanie i modlitwę" - dodał.

Cykl wydarzeń zakończy debata ekumeniczna "Na początku był Chrystus", która odbędzie się w piątek, 21 października, o godz. 18.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Udział w niej wezmą abp. Grzegorz Ryś (Kościół Rzymskokatolicki), bp. Andrzej Malicki, bp. Maciej Hintz (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a spotkanie poprowadzi Janusz Poniewierski, publicysta i wieloletni redaktor "Znaku".

Poznańskie Kościoły współpracują już od ponad 40 lat. W 2002 r. współdziałanie przyjęło bardziej zorganizowaną i systematyczną formę - wspólnie przygotowywane są takie wydarzenia jak Ekumeniczne Święto Biblii czy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Poznańska Grupa Ekumeniczna spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i dyskusji. W jej skład wchodzą Kościoły chrześcijańskie Poznania. Są wśród nich te zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE), czyli: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Kościoły współpracujące z PRE: Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Zielonoświątkowy.

Jak podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, długa historia Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu "jest najlepszym dowodem na to, że można skutecznie współpracować i czynić dobro niezależnie od wszelkich różnic".

Dodał, że "Poznańska Grupa Ekumeniczna pokazuje, jak istotne jest zauważanie tego, co nas łączy, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie tak złożone, jak wiara i religia".

XX Ekumeniczne Święto Biblii jest objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.