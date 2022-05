Poznań: Zabytki toru wodnego Szczecin-Świnoujście na wystawie w Muzeum Broni Pancernej

Cenne zabytki techniki militarnej i morskiej można zobaczyć na prezentowanej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu wystawie "Zabytki toru wodnego Szczecin-Świnoujście". Wśród eksponatów są m.in. pozostałości zestrzelonego w 1944 r. Boeinga B-17 Flying Fortress.

Prezentowane w Muzeum Broni Pancernej do końca czerwca eksponaty to niewielka cześć przedmiotów wydobytych przy okazji prowadzonej w ostatnich latach modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie. W trakcie prac wydobyto ok. 100 ton zabytkowych obiektów.

Jak powiedział PAP dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksander Ostasz, taka liczba wydobytych obiektów zabytkowych jest ewenementem w powojennej historii Polski. Ostasz kierował pracami archeologicznymi.

"To, co tutaj prezentujemy to zaledwie wycinek tego, co zostało znalezione. Nikt z nas nie spodziewał się, że zostanie wydobytych tak dużo obiektów zabytkowych, w tym tak unikalne, jak średniowieczny miecz z pochwą drewniano-skórzaną. Warto to zobaczyć, by uświadomić sobie, jakie skarby kryją nasze wody i jak ważna jest praca archeologów przy różnego rodzaju inwestycjach" - powiedział PAP Ostasz.

Odwiedzający wystawę mogą poznać historię prezentowanych na niej eksponatów dzięki planszom z informacjami i zdjęciami.

Ostasz wyjaśnił, że z toru wodnego wydobyto przede wszystkim elementy różnego rodzaju jednostek pływających, w tym ok. 100 szt. różnego rodzaju kotwic. Wyciągnięto także różnego rodzaju uzbrojenie, w tym broń i osobiste wyposażenie żołnierzy. Znaleziono m.in. elementy niemieckiego pancernika kieszonkowego Lützow, zbombardowanego przez brytyjskie samoloty 16 kwietnia 1945 r. w Świnoujściu oraz pozostałości amerykańskiego, czterosilnikowego samolotu bombowego dalekiego zasięgu Boeing B-17 Flying Fortress, zestrzelonego w październiku 1944 roku podczas nalotu na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach.

W Poznaniu prezentowane są również fragmenty 5,4-tonowej bomby lotniczej Tallboy, która zalegała na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Jej neutralizacja została przeprowadzona w październiku 2020 r.