Poznań: Zakończono policyjne ćwiczenia antyterrorystyczne w centrum miasta

Zakończono ćwiczenia antyterrorystyczne prowadzone we wtorek w centrum Poznania - podała po godz. 18 policja. Przez kilka godz. funkcjonariusze, w tym saperzy, działali w obrębie Parku Chopina. Była to część trwających od poniedziałku ogólnopolskich ćwiczeń "Wolf-Ram-23".

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek rano alert do mieszkańców Łodzi i Poznania ostrzegający przed planowanymi ćwiczeniami antyterrorystycznymi policji. "Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podano w rozesłanym komunikacie.

Około godz. 12 policja odizolowała rejon Parku Chopina w centrum Poznania. Jak informował wówczas rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, w parku "doszło do poważnego incydentu". Rzecznik apelował również o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń policji oraz innych służb. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wylegitymowali grupę postronnych osób, w tym zakonników.

Przez kilka godzin obszar bezpośrednio sąsiadujący z parkiem był odgrodzony przez policjantów. Funkcjonariusze zablokowali m.in. torowisko tramwajowe. Na miejsce zadysponowano kilka jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz funkcjonariuszy z policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych, w tym saperów, którzy korzystali ze specjalistycznych robotów. Teren wokół parku był monitorowany z powietrza przez policyjnego drona.

Po godz. 18 Borowiak poinformował, że działania policji "związane z zagrożeniem terrorystycznym na terenie Parku Chopina oraz Placu Bernardyńskiego zakończyły się". "Niebezpieczne przedmioty zneutralizowano. Poszkodowanym udzielono pomocy. Zatrzymano pięć osób podejrzanych o terroryzm" - podał rzecznik.

Wcześniej, podczas popołudniowego briefingu rzecznik wielkopolskiej policji podkreślił, że prowadzone - także w Poznaniu - ćwiczenia dowódczo-sztabowe "Wolf-Ram 23" są największymi tego typu w historii polskiej policji. Wyjaśnił, że prowadzone we wtorek działania są ściśle związane ze scenariuszem ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w poniedziałek w Warszawie. Rzecznik w związku z prowadzonymi działaniami nie zdradził, jakie konkretnie scenariusze realizowano w trakcie ćwiczeń w Poznaniu. Wskazywał, że "na terenie parku wystąpiło kilka elementów związanych z zagrożeniem terrorystycznym".

Pytany o niewypuszczanie mieszkańców, którzy znajdowali się w parku w momencie rozpoczęcia ćwiczeń Borowiak wskazał, że "ze względu na scenariusz związany z zagrożeniem o charakterze biologicznym i ze względu na realizację tego elementu ćwiczenia" wszystkie osoby, które znajdowały się na terenie parku w momencie jego izolacji musiały zostać przebadane, by sprawdzić, czy nie "uległy zatruciu".

Dodał, że policjanci musieli sprawdzić, kto z tych osób nie był związany z ćwiczeniami. Zapewnił, że postronni przechodnie zostali zwolnieni.

Działania w ramach "Wolf-Ram-23" rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 19 na dwóch stacjach warszawskiego metra. Funkcjonariusze biorący udział w ćwiczeniach ich scenariusz poznają w ostatniej chwili.

Na wtorkowej konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wskazał, że w ćwiczeniach bierze udział ok. 2,6 tys. funkcjonariuszy polskiej policji, ale również funkcjonariusze PSP, ratownicy medyczni, funkcjonariusze ABW oraz kilkudziesięciu agentów Federalnego Biura Śledczego. "Z tego, co wiemy, jest to pierwszy raz w historii FBI tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy" - zaznaczył Kamiński.

Minister podkreślił, że scenariusze ćwiczeń odnoszą się do możliwości ataku terrorystycznego w naszym kraju. "Musimy zakładać różne czarne scenariusze i tego typu działania przeprowadzają właśnie funkcjonariusze policji przy współpracy różnych innych służb. Scenariusze przewidują również akty terrorystyczne, atak terrorystyczny przy użyciu materiałów promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych, także są to bardzo skomplikowane ćwiczenia, wymagające niesłychanej sprawności, koordynacji różnych służb w działaniu" - powiedział Kamiński.

Mówiąc o ćwiczonych scenariuszach wydarzeń minister wskazał, że epizod w Poznaniu dotyczy trzech nieprzytomnych osób, które miały mieć kontakt z materiałem niebezpiecznym.

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23" organizuje Komenda Główna Policji przy współpracy z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Działania w ramach akcji będą prowadzone do środy w całym kraju.