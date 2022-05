Poznań: Zarzuty i areszt dla dwóch sprawców postrzelenia dziewczynki metalowymi kulkami

Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w związku z postrzeleniem 8-letniej dziewczynki na boisku szkolnym metalowymi kulkami - powiedziała PAP w niedzielę mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Do zranienia dziewczynki doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych na osiedlu Lecha w Poznaniu. 8-latka przebywała na boisku szkolnym wraz z grupą innych dzieci pod opieką pedagogów. W pewnym momencie poczuła ból w klatce piersiowej. Natychmiast została jej udzielona pomoc, a następnie została zabrana do szpitala. Obrażenia okazały się niegroźne i dziewczynka mogła wrócić z rodzicami do domu.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili, że dziecko zostało najpewniej postrzelone metalowymi kulkami, które zabezpieczono na miejscu zdarzenia. Trwały poszukiwania sprawców. Po nagłośnieniu sprawy do policjantów zgłosiła się także kolejna osoba, mieszkanka osiedla, która poinformowała, że ją także spotkała podobna sytuacja.

W piątek wieczorem w jednym z mieszkań na Os. Lecha w Poznaniu policjanci zatrzymali 3 osoby; dwóch mężczyzn w wieku 40 i 20 lat, oraz 17-latkę. W toku policyjnych czynności okazało się także, że 20-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy za wcześniejsze przestępstwa. W mieszkaniu policjanci znaleźli także kilka sztuk broni, naboje gazowe i ponad 400 gramów różnych narkotyków.

W niedzielę mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji powiedziała PAP, że "dwóch zatrzymanych w sprawie mężczyzn usłyszało zarzuty uszkodzenia ciała dwóch osób, w tym małoletniej dziewczynki, z narażeniem ich na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia, a także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia".

Dodała, że decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Zatrzymanej w sprawie kobiecie nie przedstawiono zarzutów.