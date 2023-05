Poznań: Zgłoszenie o wycieku gazu; dwie osoby zabrane do szpitala

Dwie osoby w wieku ok. 25 lat zostały zabrane do szpitala po tym, jak w budynku przy ul. Bogusławskiego w Poznaniu miało dojść do wycieku gazu. Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.

Jak powiedział PAP dyżurny wielkopolskich strażaków, służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu w sobotę ok. godz. 12.

"Zgłoszenie dotyczyło wycieku gazu w mieszkaniu. Ewakuowaliśmy stamtąd dwie nieprzytomne osoby; jedna z nich wymagała reanimacji. Obie osoby zostały zabrane do szpitala" - powiedział dyżurny.

Dodał, że osoby poszkodowane to kobieta i mężczyzna w wieku ok. 25 lat.

Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.