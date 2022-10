Poznańska fundacja po raz 10. zbiera środki opatrunkowe dla misyjnych szpitali i przychodni

Zbiórkę środków opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przychodni rozpoczęła poznańska fundacja Redemptoris Missio. Akcja "Opatrunek na Ratunek" organizowana jest po raz dziesiąty.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Do udziału w przedsięwzięciu organizacja zaprosiła m.in. szkoły i przedszkola z całej Polski. Akcja potrwa do końca października 2022 roku.

Prezes fundacji Justyna Janiec-Palczewska powiedziała, że wszystko, co służy do opatrywania ran jest w Afryce bardzo drogie i bardzo złej jakości - bandaż, który w Polsce kosztuje około 50 groszy, na miejscu bardzo często ratuje ludzkie życie.

W ramach zbiórki gromadzone są środki opatrunkowe: bandaże, kompresy, gazy, plastry na rolce, igły i strzykawki, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, maści i środki odkażające. Zbierany jest też drobny sprzęt medyczny tj. termometry bezrtęciowe, ciśnieniomierze, glukometry z paskami. Potrzebne są ponadto kule i ortezy.

Janiec-Palczewska przypomniała, że fundacja Redemptoris Missio przez 30 lat swojej działalności wybudowała i wyremontowała szpitale i przychodnie w Tanzanii, Kenii, Senegalu i na Madagaskarze. Każdego dnia przyjmują one tysiące chorych.

"To właśnie tam pomocy szukają osoby, które w afrykańskim buszu są szczególnie narażone na zranienia, oparzenia i skaleczenia. Wśród nich są także dzieci - niejednokrotnie pokąsane przez pchły piaskowe, ze zranieniami i otarciami. Afrykańskie dzieci od najmłodszych lat, pracując w polu, używają maczet. Często do misyjnych szpitali pacjenci docierają po nieudolnych interwencjach czarowników" - powiedziała.

Justyna Janiec-Palczewska przyznała, że w misyjnych placówkach medycznych brakuje personelu, sprzętu i środków opatrunkowych. Tak jest m.in. w prowadzonym przez polską misjonarkę szpitalu w Katondwe w Zambii. Do tego szpitala przybywają ludzie nawet z położonego nieopodal Mozambiku i Zimbabwe, pokonując pieszo kilkaset kilometrów.

"Prowadząca ten szpital siostra Mirosława Góra jest chirurgiem ogólnym i jedynym lekarzem w promieniu 300 kilometrów. Afryka kojarzy się głównie z AIDS, gruźlicą, malarią. Rzeczywiście są to bardzo duże problemy, jednak miejscowy system radzi sobie z nimi całkiem dobrze. Brakuje środków opatrunkowych; misjonarze niejednokrotnie stają w obliczu sytuacji, że chcieliby pomóc, ale nie mają odpowiedniego sprzętu. Wszystko, co służy do opatrywania ran jest w Afryce bardzo drogie i bardzo złej jakości" - powiedziała.

Jak dodała opatrunki służą też wolontariuszom fundacji wyjeżdżającym na misje medyczne.

"W opatrunki i środki do odkażania ran zaopatrujemy również miejscowych katechistów. Trafiają oni do wiosek, których mieszkańców nie stać na pokonanie drogi do szpitala. Bandaż, który w Polsce kosztuje około 50 groszy, na miejscu bardzo często ratuje ludzkie życie" - powiedziała.

Paczki ze środkami opatrunkowymi można przysyłać na adres fundacji w Poznaniu. Posegregują je wolontariusze, następnie zebrane środki opatrunkowe zostaną zapakowane do kontenera. Pod koniec października wyruszy on w podróż do portu w Kamerunie.