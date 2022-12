Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji rozpoczęły zapisy na półkolonie

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) rozpoczęły zapisy na półkolonie, dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, organizowane w czasie przyszłorocznych ferii - poinformował poznański magistrat. W Wielkopolsce przerwa zimowa potrwa od 30 stycznia do 12 lutego.

Magistrat poinformował, że półkolonie będą organizowane w kompleksie sportowym na Chwiałce. Dla chętnych przygotowano dwa pięciodniowe turnusy - pierwszy potrwa od 30 stycznia do 3 lutego, a drugi od 6 do 10 lutego. "Wykwalifikowani opiekunowie oraz trenerzy będą sprawowali opiekę nad uczestnikami od godz. 7.30 do 16.30" - podano.

"Dla dzieci przygotowano gry i zabawy zespołowe, zajęcia z instruktorami, wyjścia m.in. na basen, lodowisko, a także do kina. Oprócz zajęć sportowych i rekreacyjnych uczestnicy otrzymają dwa posiłki - drugie śniadanie oraz obiad" - opisano w komunikacie.

Koszt jednego turnusu wynosi: dla mieszkańców Poznania - 500 zł, dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej z kodem terytorialnym stolicy Wielkopolski - 400 zł, a dla osób spoza Poznania - 660 zł.

Zgłoszenia chętni mogą składać osobiście w biurze Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 na poznańskiej Śródce lub mailowo pod adresem polkolonie@posir.poznan.pl.

Szczegóły dotyczące półkolonii, w tym ich regulamin oraz dokumenty potrzebne do zapisania dziecka, są dostępne na stronie internetowej POSiR https://posir.poznan.pl/cykle/akcja-zima/polkolonie .