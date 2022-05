PPOZ: nadal rekomendowane są maseczki w podmiotach leczniczych

Rekomendacje dotyczące łagodzenia obostrzeń w korzystaniu z praw pacjenta nadal wskazują na konieczność zasłaniania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Po 16 maja obowiązek noszenia maseczek został zniesiony w publicznych miejscach zamkniętych, z wyjątkiem przychodni, szpitali, aptek i innych ośrodków zajmujących się świadczeniami zdrowotnymi. Lekarze PPOZ zwracają uwagę na to, że zniesienie stanu epidemii nie oznacza, że zagrożenie całkowicie minęło.

"Niestety, z dnia na dzień zauważaliśmy masowe odchodzenie od maseczek i to także w podmiotach leczniczych. Tymczasem, jak wynika z rekomendacji Rzecznika Praw Pacjenta, który +otworzył drzwi+ do odwiedzin chorych na oddziałach szpitalnych - maseczki to nadal obowiązek i to przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego. Tak samo powinno być w przychodniach" - podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Prezes PPOZ apeluje, by nie zapominać o "dobrych przyzwyczajeniach z czasów pandemii". "Nie tylko o zakładaniu maski (jeśli nasza odporność jest niższa lub sami możemy być zagrożeniem dla innych - (...), ale także o higienie rąk (myciu i dezynfekcji) oraz o niekumulowaniu się w tłumie, jeśli nie jest to konieczne" - podkreśla Janicka.

Obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony 16 maja stanem zagrożenia epidemicznego.

Większość obostrzeń została zniesiona wcześniej, w tym m.in. kierowanie na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19 lub kontaktu z chorym. Nie ma już obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek.

Szczepienia medyków przeciw COVID-19 pozostały obowiązkowe. Od 16 maja nie ma jednak pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego, jak zapowiedział na początku maja minister zdrowia Adam Niedzielski, ma zostać utrzymany co najmniej do września.