PPOZ: Najlepszym lekiem jest obecność drugiego człowieka

Zdaniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia najlepszym lekiem jest obecność drugiego człowieka, a ogólnoświatowa tendencja starzenia się społeczeństw już teraz stawia wyzwania młodszym pokoleniom. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zachęca do refleksji nad pytaniami: jak zadbać o seniorów, co zrobić, żeby chcieli być jak najdłużej aktywni, a tym samym szczęśliwi oraz jak wykorzystać ich potencjał, wiedzę, doświadczenie do rozwoju społeczeństw lokalnych.

Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka zaznaczyła, że są to bardzo ważne pytania, na które już teraz wiele samorządów poszukuje odpowiedzi. Dodała, że powstają Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Seniorów, organizowane są warsztaty dla osób starszych.

"Biorąc pod uwagę dane GUS-u, z których wynika, że aż 25 procent Polaków to osoby powyżej 60. roku życia, a z powodu osamotnienia cierpi kilkaset tysięcy seniorów, każda taka inicjatywa jest bardzo cenna" - zaznaczyła Janicka.

Podkreśliła, że najlepszym lekiem na samotność jest obecność drugiego człowieka. "Rozejrzyjmy się wokół. Może nikt nie odwiedza naszego sąsiada, który niedawno stracił żonę, a dzieci są daleko? Może coraz rzadziej wychodzi z domu?" - zaapelowała.

Zwróciła uwagę, że samotność jest częstą przyczyną depresji u osób starszych. "Senior szybciej podupada również na zdrowiu fizycznym. Traci chęć do życia. Zapukajmy do jego drzwi, zaprośmy na kawę, spacer. Nawiążmy relacje. To tak niewiele, ale może uratować życie" - podkreśliła Janicka.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie problematyki starości i poprawa sytuacji osób starszych na świecie.