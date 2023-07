PPOZ pisze do resortu zdrowia w sprawie problemów z wystawianiem e-skierowań do sanatorium

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia skierowało do Ministerstwa Zdrowia list, w którym wskazało na problemy z wystawianiem e-skierowań do sanatorium. "Pojawiające się problemy techniczne całkowicie blokują możliwość wystawienia takiego skierowania" – wskazuje PPOZ.

Obowiązek wystawiania e-skierowań (od 1 lipca) wynika z dwóch rozporządzeń ministra zdrowia - z 2 stycznia 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej i z 16 lutego 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Jak wskazuje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, świadczeniodawcy podczas próby wystawiania takich skierowania napotykają liczne problemy techniczne. Część z nich uniemożliwia wystawienie e-skierowania. W związku z tym PPOZ zwróciło się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu informatycznego.

"Jeśli nie jest to możliwe, konieczny jest tymczasowy powrót do wystawiania skierowań w formie papierowej. To bardzo ważne, bo wielu naszych pacjentów już teraz wyraża swoje niezadowolenie!" - wskazała cytowana w komunikacie prezes PPOZ Bożena Janicka.

W liście do resortu wyróżniono trzy problemy. Pierwszym z nich jest brak możliwości wystawienia e-skierowania na skutek niezgodności danych osobowych pacjenta zapisanych w bazie danych Platformy P1 - takich jak imię czy nazwisko - z rzeczywistymi danymi pacjenta wskazywanymi w skierowaniu.

PPOZ wskazało również na brak możliwości wystawienia e-skierowania na skutek niezgodności adresu zameldowania pacjenta zapisanego w bazie danych Platformy P1 z jego adresem zamieszkania czy pobytu, wskazanym w złożonej przez pacjenta deklaracji wyboru.

Pracodawcy podkreślają również, że problematyczny jest brak możliwości dołączenia do e-skierowania skanów czy zdjęć badań, co spowodowane jest zbyt niskim limitem wielkości załączników.

Od stycznia 2021 r. skierowania w formie elektronicznej wystawiane są do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg (np. szczepienie przeciw COVID-19) lub badanie, a od listopada 2021 r. również na rehabilitację. Od 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium.

E-skierowanie do sanatorium to dokument, do którego w każdej chwili ma się dostęp na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) - bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Można znaleźć tam także historię poprzednich e-skierowań, a rodzicowi umożliwiono śledzenie historii leczenia dzieci. Cyfryzacja dokumentu sprawia także, że nie trzeba już przesyłać go do NFZ i pilnować, by zmieścić się w terminie 30 dni.

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, automatycznie zostanie ono przesłane do odpowiedniego oddziału NFZ. Tam rozpatrzy je lekarz. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. Jeśli lekarz uzna, że e-skierowanie jest niekompletne, to poprosi o jego uzupełnienie.

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania do sanatorium. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie.