PPS apeluje do szefa MON o dymisję; chce też zwołania sejmowej komisji obrony

Koło PPS apeluje o dymisję szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz składa wniosek o posiedzenie sejmowej komisji obrony w sprawie wycieku bazy danych z wojska - mówili w piątek posłowie: Andrzej Rozenek i Joanna Senyszyn. Koło chce też powołania komisji śledczej ds. prywatyzacji Lotosu.

Posłowie koła PPS komentowali na piątkowej konferencji prasowej wyciek bazy zasobów Wojska Polskiego, o czym informował Onet.

"Dojście do wycieku tego typu informacji jest kompromitujące dla polskich służb i polskiej armii i w ogóle dla polskiego państwa. Jak wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej będę wnosił o pilne zwołanie komisji, żeby minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mógł wyjaśnić jak do takiego wycieku doszło" - powiedział Rozenek.

Jego zdaniem, "jesteśmy dziś jako polska armia goli i weseli". "To żenujący przykład niekompetencji rządzących nami polityków, którzy nadzorują polską armię. W takiej sytuacji w państwach cywilizowanych, gdzie nie rządzi dyktatura, tylko rządzi demokracja, minister obrony narodowej podaje się do dymisji. Oczekujemy - jako koło parlamentarne PPS - że minister Błaszczak zachowa się zgodnie z takimi właśnie zasadami i poda się do dymisji" - mówił Rozenek.

W piątek portal Onet.pl opublikował artykuł pt. "Gigantyczny wyciek danych z wojska. Ponad 1,7 mln pozycji w internecie", w którym napisano m.in., że do sieci wyciekła baza zasobów polskiego wojska. Według portalu, niektóre informacje są niezwykle cenne dla obcych wywiadów. "Według naszego informatora, specjalisty od cyberbezpieczeństwa, bazę ściągali już użytkownicy z kilkunastu krajów, w tym z Rosji i Chin. Wyciek potwierdziliśmy nieoficjalnie w dwóch niezależnych źródłach związanych ze służbami specjalnymi. Wojsko szuka w tej chwili winnych i szacuje straty" - czytamy w artykule.

MON w piątkowym oświadczeniu podkreśliło, że publikacja danych nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, a ujawniony indeks zawiera wyłącznie informacje powszechnie dostępne. Jak podało MON, "publikacja indeksu nie nastąpiła w wyniku złamania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Wojska Polskiego". "Po weryfikacji służb informujemy, że ujawniony w internecie katalog to część Jednolitego Indeksu Materiałowego prowadzonego przez Inspektorat Wsparcia czyli jednostkę odpowiedzialną za zakupy w Wojsku Polskim" - przekazał MON.

Jak czytamy, służby badają, w jaki sposób udostępniono te dane na nieautoryzowanych serwerach. Według wstępnych ustaleń - wskazał MON - doszło do zaniedbania obowiązków przez pracownika Inspektoratu Wsparcia. W oświadczeniu poinformowano ponadto, że "w sprawie urzędnika, który bez upoważnienia udostępnił plik na nieautoryzowanym serwerze, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające przez Żandarmerię Wojskową".

Koło PPS - jak mówiła na konferencji posłanka Senyszyn - domaga się też powołania komisji śledczej w sprawie prywatyzacji Lotosu. Jak dodała, jeżeli taka komisja śledcza nie będzie mogła powstać w Sejmie, trzeba powołać nadzwyczajną komisję w Senacie - na wzór komisji ds. Pegasusa.

W środę PKN Orlen ogłosił, że aby zrealizować wyznaczone przez KE tzw. środki zaradcze, by móc przejąć Lotos, wybrał czterech partnerów, którzy m.in. kupią poszczególne części gdańskiej spółki. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) przejmie część udziałów w rafinerii Lotosu, obszar handlu hurtowego i paliw lotniczych. Węgierski koncern MOL kupi 417 stacji paliw Lotosu w Polsce, Unimot - aktywa logistyczne, w tym bazy paliw, a węgierskie Rossi Biofuel - aktywa z obszaru biopaliw. Z kolei Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech i 41 na Słowacji.