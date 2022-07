PPS: oczekujemy informacji w sprawie dymisji Naimskiego

Żądamy prawdziwych informacji na temat przyczyn dymisji Piotra Naimskiego - mówił na czwartkowej konferencji senator Wojciech Konieczny (PPS).

W środę wieczorem minister w KPRM, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski otrzymał dymisję ze stanowiska. Sprawa była przedmiotem komentarzy w czwartek w Sejmie, na konferencji prasowej odniósł się do niej lider koła PPS i senator Wojciech Konieczny.

"Żądamy wyjaśnień, co jest przyczyną tej dymisji. Nie wierzymy, że jest to spór o połącznie Lotosu z Orlenem" - powiedział Konieczny. "Naszym zdaniem prawdopodobnie do rządu dotarło to, że nie mamy pływającego gazoportu, który już od kilku lat powinien być w Gdańsku i dostarczać nam skroplony gaz" - dodał.

Podkreślił, że poprzez ten pływający gazoport była szansa na uzyskiwanie przez Polskę 4 miliardów metrów sześć gazu rocznie. "Dlaczego tych miliardów nie ma? Czy przez to że ich nie ma wzrosną ceny w polskich gospodarstwach? Czy może zabraknie gazu? Czy za to odpowiada Piotr Naimski i przez to wyleciał, czy jest tylko kozłem ofiarnym, bo ktoś inny podjął decyzję i nie będzie się chciał do tego przyznać. Żądamy prawdziwych informacji na temat przyczyn dymisji Piotra Naimskiego, to zbyt ważna sprawa, by ją pozostawić w sferze domysłów" - apelował Konieczny.

W kwietniu Naimski informował, że rząd chce, aby drugi gazoport w Gdańsku był ukończony w 2025 r. Według aktualnych planów Gaz-Systemu pływający terminal FSRU miałby ruszyć z początkiem 2028 r.