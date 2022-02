Prace grupy The Krasnals na wystawie w Muzeum Gdańska

Prace anonimowej grupy artystów The Krasnals, działających w znacznej mierze w przestrzeni wirtualnej, pokaże Muzeum Gdańska. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek.

Grupa The Krasnals rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku.

"Wśród kilkudziesięciu wyselekcjonowanych prac na wystawie czasowej zaprezentowane zostaną te pochodzące z cyklów +Whielcy Polacy+, +Good Fellas+ i +Piękno w Sztuce+. Na płótnach nie zabraknie też Gdańska i osób z nim związanych. Twórczość grupy The Krasnals to jedyny w swoim rodzaju artystyczny komentarz otaczającej nas rzeczywistości, w tym zjawisk kulturalno-społecznych" - poinformował w środę rzecznik prasowy Muzeum Gdańska Andrzej Gierszewski.

Założycielem, przywódcą i głównym malarzem grupy jest Whielki Krasnal. Poza nim, tworzą w niej m.in. Krasnal Bansky, Krasnal Hałabała 1 i Hałabała 2 oraz malarze współpracujący: Malarz z Chin, Malarz z Odessy czy Malarz z Krupówek.

Organizator wystawy "Whielkie Malarstwo - The Krasnals" Marek Duchnowski, właściciel galerii sztuki ToTuart w Warszawie, podkreślił, że członkowie tej grupy sprzeciwiają się komercjalizacji sztuki oraz "podejmują polemikę z zasadami rządzącymi jej rynkiem oraz z rolą, którą nadaje on artyście".

"Prowokują, komentują utarte konwenanse świata sztuki i prowadzą świadomy dialog z aktualnymi wydarzeniami sceny polityczno-społecznej. W swojej twórczości niejednokrotnie nawiązywali do malarstwa Wilhelma Sasnala, którego malarstwo prześmiewczo określają +symbolicznym momentem zwrotnym, pewnym symbolicznym szczytem, przekroczeniem bariery, do której doszła formacja kierująca rynkiem sztuki w Polsce+" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie prasowym, Duchnowski.

Jednym z istotniejszych filarów działalności The Krasnals są happeningi i performansy.

Podczas Biennale Sztuki w Wenecji w 2011 r. zamknęli na kłódkę Pawilon Polonii, odsyłając odwiedzających na most przy Arsenale. Powieszony tam baner "Polka podnosząca meteoryt z papieża 21:37" był jedynym dziełem reprezentującym nasz kraj do czasu ponownego otwarcia pawilonu.

Potem większość akcji przebiegała pod hasłem "Make Love Not Art". Podczas Biennale zaprezentowali także baner "Art is Expensive, Love is Pricelless" oraz parapawilon "Królestwa Krasnali" ("The Kingdom of The Krasnals") projektu Whielkiego Krasnala, wzorowanego na pracy "How it is" Mirosława Bałki.

W czerwcu tego samego roku grupa wzięła udział w Malta Festival Poznań, gdzie przygotowali happening w postaci alternatywnego otwarcia festiwalu. Podczas jego trwania, na murze Starej Gazowni rozwiesili 300 afiszy, tworząc akcję streetartową "Ściana płaczu/śmiechu", wyrażającą sprzeciw wobec upolityczniania sztuki. Trzy dni po akcji plakaty zostały zamalowane szarą farbą. The Krasnals określili ten akt jako cenzurę wolności słowa.

Wystawa "Whielkie Malarstwo - The Krasnals" w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku będzie czynna do 3 marca.