Prace noblistów z chemii wykorzystano w tworzeniu nowych leków, min. na raka

Prace tegorocznych noblistów z chemii nad uproszczeniem syntezy chemicznej przyczyniły się m.in. do rozwoju nowych leków, m.in. leków na raka działających w bardziej precyzyjny sposób.

Jak podkreślił Komitet Noblowski w uzasadnieniu do przyznanej nagrody z chemii, odkrycia laureatów dały podwaliny do rozwoju chemii funkcjonalnej. Chemiczne reakcje typu "klik", nad którymi prowadzili prace Morten Meldal i K. Barry Sharpless, są wykorzystywane do rozwoju nowych leków, mapowania genomów oraz tworzenia bardziej funkcjonalnych materiałów.

Z kolei chemiczne reakcje bioorotogonalne dają możliwość opracowywania bardziej precyzyjnych leków przeciwnowotworowych. Jest to możliwe dzięki badaniom Carolyn Bertozzi, która nadała nowy wymiar chemii "klik" i zaczęła ją wykorzystywać w żywych organizmach tak, by nie dochodziło do zakłócania naturalnych procesów biochemicznych.