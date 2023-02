Pracownicy CPR-ów i operatorzy numerów alarmowych odznaczeni (aktualizacja)

Odznaczenia państwowe od prezydenta RP oraz wyróżnienia specjalne od ministra spraw wewnętrznych i administracji odebrali pracownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego i operatorzy numerów alarmowych w sobotę w Krakowie podczas ogólnopolskich obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Uroczystości odbyły się pod Wawelem, ponieważ to tu 14 lat temu powstało pierwsze w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Odznaki w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego wręczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Wojciech Radecki.

"Obchodząc dzisiaj Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 uświadamiamy sobie, że wagi i znaczenia codziennej pracy Centrów Powiadamiania Ratowniczego nie sposób jest przecenić. Tworzą jednolity w skali kraju system obsługi zgłoszeń alarmowych, który pozwala na skierowanie - w najszybszym możliwym czasie - wyspecjalizowanych służb ratunkowych do wypadków i różnego typu zdarzeń losowych" - napisał premier w liście odczytanym przez wojewodę Łukasza Kmitę.

Podkreślił, że przez "niemal trzy dekady funkcjonowania tego systemu udało się uratować w Polsce tysiące istnień ludzkich, ochronić dobytek wielu pokoleń i zachować przed zniszczeniem niezliczoną liczbę domów i zabudowań".

Premier wyraził uznanie dla zaangażowania, doświadczenia, wiedzy i profesjonalizmu osób pracujących w CPR-ach. "Zdaję sobie sprawę, że powierzone Wam obowiązki wymagają nie tylko nadprzeciętnych umiejętności, ale również wielu wyrzeczeń. Dziękuję, że tak kompetentnie stawiacie czoła wielu trudnym sytuacjom i wyzwaniom, z którymi przychodzi Wam się mierzyć" - napisał Morawiecki.

Szef MSWiA podkreślił zaś, że bezpieczeństwo jest wśród priorytetów. "Chcemy, żeby mieszkańcy Polski w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wiedzieli, że mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Wasza ciężka praca potwierdza, że jest to możliwe" - napisał minister Kamiński w liście odczytanym przez Wojciecha Radeckiego. "Wielokrotnie słyszeliśmy o ludzkich tragediach, których udało się uniknąć tylko dlatego, że poszkodowany otrzymał skuteczne wsparcie dzwoniąc pod numer alarmowy" - dodał szef resortu.

Jak napisał, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 jest okazją, aby podziękować pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego i operatorom numerów alarmowych "za codzienną, niezwykle wymagającą pracę, za profesjonalizm i odporność na stres". "Zawsze wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje wsparcia, jesteście gotowi go udzielić. To dzięki waszej natychmiastowej reakcji codziennie ratowane jest zdrowie i życie wielu osób" - zaznaczył minister w liście odczytanym przez dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.

Mariusz Kamiński przypomniał również, że w tym roku mija 10 lat od ujednolicenia funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego. W ciągu dekady m.in. rozwinięty został system teleinformatyczny. Jak zwrócił uwagę, w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii przez pełen rok CPR-y w całym kraju obsługiwały zgłoszenia kierowane do trzech numerów alarmowych 112, 997, 998.

Łukasz Kmita i Wojciech Radecki zaapelowali, aby numery alarmowe były używane wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Tylko w Małopolsce w ubiegłym roku liczba zgłoszeń skierowanych do CPR-ów wyniosła prawie 1 mln 129 tys., z czego prawie 570 tys. to były fałszywe zgłoszenia.

Operatorzy numerów alarmowych podkreślają, że nie ma zgłoszeń takich samych. "Pewne zgłoszenie mocno utkwiło nam w pamięci. Zadzwoniła dziewczynka chodząca do szkoły podstawowej, która chorowała na schizofrenię. Odzyskała świadomość, gdy znalazła się w lesie w nieznanej sobie lokalizacji. Pamiętała, że wyszła z domu do szkoły, ale po pierwszej lekcji ją opuściła. Od tego momentu nie pamiętała, co się z nią działo. Były to godziny przedpołudniowe, późna jesień, niska temperatura. Dziewczynka dodatkowo miała przywidzenia, omamy. Twierdziła, że widzi, koleżankę, która kazała jej ciąć się żyletką. W niedalekiej odległości była rzeka, do której mogła wpaść. Sytuacja była zatem bardzo złożona, nietypowa i bardzo niebezpieczna. Operator był z dziewczynką na linii, cały czas, przez ok. 1,5 godziny, do momentu znalezienia jej przez służby - policjantów z psem tropiącym. Zachowywał równolegle łączność z dyżurnym policji. To było bardzo wymagające zdarzenie. Każdego dnia musimy być gotowi na takie niestandardowe sytuacje - sytuacje, w których liczy się czas, ale też dyscyplina naszych działań, bo trzeba pamiętać, że operator numerów alarmowych musi pozyskać konkretne dane lokalizacyjne, aby pomoc trafiła do właściwego miejsca" - relacjonował kierownik krakowskiego CPR Łukasz Bombała.

W programie sobotnich uroczystości znalazła się także prezentacja nowej siedziby CPR w Krakowie przy ul. Szlak 73A. Kubatura całkowita budynku po przebudowie to 7 tys. 860 m sześc., zaś powierzchnia użytkowa to 1 tys. 207 m kw. Na trzech kondygnacjach mieści się m.in. główna sala operatorska o powierzchni 163 m kw., o połowę mniejsza rezerwowa sala operatorska oraz sala konferencyjna. Wartość inwestycji wyniosła 11,4 mln zł, z czego 9 mln pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczącej CPR-ów, a 2,5 mln zł z budżetu wojewody.

W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. CPR-y to 1156 operatorów numerów alarmowych i 21 mln połączeń tylko w 2022 roku. Operatorzy numerów alarmowych odbierając połączenia przychodzące na numer 112, a także 997 i 998, uruchamiają sztafetę pomocy. Są jej pierwszym ogniwem. Pracują 24 godziny na dobę.

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego ustanowiła trójstronna konwencja podpisana przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej w 2009 roku. Data jego obchodzenia, 11 lutego, to cyfrowy zapis numeru 112, który w całej Europie jest uniwersalnym numerem alarmowym.