Prałat Opus Dei: człowiek ma uczynić ze swojego życia arcydzieło sztuki, którym jest świętość

Człowiek ma uczynić ze swojego życia arcydzieło sztuki. Tym dziełem sztuki w naszym życiu jest świętość, do której Bóg wzywa każdego - powiedział w sobotę prałat Opus Dei ks. Fernando Ocáriz Braña podczas mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W homilii ks. Braña przypomniał, że 26 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie założyciela Opus Dei, św. Josemaríi Escrivy.

Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, według którego "zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia - człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki".

"Jak głosił św. Josemaría, tym dziełem sztuki w naszym życiu jest świętość, do której Bóg wzywa każdego. Chodzi o świętość w codziennym życiu i przez codzienne życie a szczególnie poprzez pracę" - zastrzegł.

Ks. Braña wyjaśnił, że zadanie to polega na "przemienianiu pracy w modlitwę, w naszą ofiarę dla Boga". "Żeby tak mogło się stać, św. Josemaría radził: pracować i to pracować dobrze (...). Chodzi o to, żeby pracować jak dobrzy synowie i córki. Chrystus uczy nas pracować w taki właśnie sposób" - dodał.

Zdaniem prałata Opus Dei "uświęcanie pracy polega w ostateczności na pracowaniu razem z Nim, na odnajdywaniu Go w codziennych zajęciach". "Bóg nam towarzyszy i zamieszkuje naszą duszę. Ta jego obecność nadaje sens wszystkiemu, co robimy. Trzeba, abyśmy się nasycili, byśmy przesiąkli świadomością, iż Pan, który jest obok nas i w niebie, jest prawdziwie naszym ojcem" - mówił.

Zaznaczył, że w naszych codziennych obowiązkach Bóg zwraca się do nas tak, jak do apostołów, słowami: "Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów". "Misja powierzona nam przez Jezusa to nasze własne stawanie się świętymi i szerzenie Ewangelii. Nie da się tego zadania realizować w oddzieleniu od zobowiązań, jakie niesie ze sobą nasz codzienne życie" - podkreślił.

Dodał, że "nie chodzi o to, by angażować się w wiele zajęć". "Powinniśmy starać się czynić to wszystko na chwałę Bożą, z powodu miłości do Boga i by służyć innym ludziom" - powiedział ks. Braña.

Jak zastrzegł, nie należy zniechęcać się tym, że mamy wady. "Z łaską Bożą, którą otrzymujemy szczególnie w Eucharystii i sakramencie pokuty, zawsze możemy rozpocząć od nowa" - przekonywał.

Kilkudniowa wizyta duszpasterska prałata Opus Dei rozpoczęła się we wtorek. W środę ks. Fernando Ocáriz Braña otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ks. Fernando Ocáriz Braña urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji.

Od 1994 r. był Wikariuszem Generalnym Opus Dei, a w roku 2014 został mianowany Wikariuszem Pomocniczym Prałatury. Przez ostatnie 22 lata towarzyszył poprzedniemu prałatowi, ks. biskupowi Javierowi Echevarríi w jego wizytach duszpasterskich do ponad 70 krajów. W latach 60-tych, będąc studentem teologii, mieszkał w Rzymie ze św. Josemaríą Escrivą, założycielem Opus Dei. Od 23 stycznia 2017 r. jest prałatem Opus Dei.

Od 1986 roku jest konsultorem różnych dykasterii Kurii Rzymskiej: Kongregacji Nauki Wiary (od 1986 r.), Kongregacji ds. Duchowieństwa (od 2003 r.) oraz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji (od 2011 r.). W 1989 został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 80-tych był jednym w wykładowców, którzy zainicjowali Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.