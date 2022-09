Prawie 270 Rosjanom odmówiono wjazdu do Polski po zaostrzeniu ograniczeń

Niemal 270 Rosjanom odmówiono wjazdu do Polski po zaostrzeniu ograniczeń wjazdowych – poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Obywatele Rosji od 19 września nie mogą podróżować do Polski w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych ani sportowych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przekazała Michalska Od 19 września do Polski - na wszystkich odcinkach granicy, przez przejścia drogowe, lotnicze i morskie - wjechało 3907 obywateli Rosji. "To głównie osoby z tytułami pobytowymi na terytorium Polski lub Unii Europejskiej" - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej. Dodała, że ok. 60-70 osób dziennie to osoby posiadające wizy pracownicze. Cały czas jednak więcej Rosjan przekracza granicę zewnętrzną w kierunku wyjazdowym z Polski. Od 19 września było to 4381 osób.

W związku z wprowadzonymi 19 września ograniczeniami do Polski nie wpuszczono już 268 Rosjan, gdyż nie mieścili się w kategoriach osób mogących wjechać do RP. Największej liczbie osób odmówiono wjazdu w ostatnią sobotę (48) i niedzielę (43).

Dodatkowo 37 obywateli Rosji dostało odmowy wjazdu z powodu nieważnych dokumentów lub ich dokumentów.

"Jeżeli osoba spełnia wymagania, czyli ma wizę typu C czy wizę pracowniczą, ale okazuje się, że ta wiza jest nieważna, że brakuje jakiegoś dokumentu, to te osoby dostają odmowę wjazdu. To pojedyncze przypadki, które nie wynikają ze znowelizowanego rozporządzenia" - przekazała Michalska.

Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kolejne restrykcje wobec nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA, które 19 września zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Od 26 września nowe restrykcje zaczęły obowiązywać również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą do Polski z żadnego kraju spoza Strefy Schengen.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przewoźnik zabierze na pokład osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez polskie przejście graniczne, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt.