Prawie 3,5 tys. polskich firm obejmie nowy obowiązek. Duża część z nich o tym nie wie

Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) obejmie w Polsce ok. 3-3,5 tys. przedsiębiorstw. Moim zdaniem ok. 70-80 proc. z nich w ogóle się tym tematem nie zajmuje - mówi WNP.PL Aleksandra Stanek-Kowalczyk, partner EY Polska.

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania na jej podstawie w 2025 roku (dane obejmą rok obrotowy 2024).

Wielu firmom, które zostaną objęte tymi przepisami, brakuje wiedzy, zarówno w wymiarze formalnym jak i nieformalnym. Brakuje edukacji i szkoleń.

Regulacje wymagają zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W raporcie trzeba pokazać, jak firmy zarządzają tematem zrównoważonego rozwoju, a to się jeszcze w firmach nie dzieje.

- Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive - dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) już za dwa lata obejmie pierwsze spółki, na początku - tylko duże firmy. Jeżeli jesteśmy dużym przedsiębiorstwem lub dużą jednostką zainteresowania publicznego (JZP), taki raport musimy wydać już w 2025 r. Jeżeli jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, ale nie JZP, to taki raport powinniśmy opublikować rok później. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, to będzie jeszcze rok później, czyli w 2027 r. - mówi WNP.PL Aleksandra Stanek-Kowalczyk, partner EY Polska, ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu.

W Polsce dyrektywa obejmie blisko 3-3,5 tys. przedsiębiorstw

Przypomnijmy, że dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania na jej podstawie w 2025 roku (dane obejmą rok obrotowy 2024). Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Przepisy znacząco wpłyną na działanie przedsiębiorstw.

- Te regulacje dużo zmienią, ponieważ tak naprawdę wymagają pokazania w raporcie, jak zarządzamy tematem zrównoważonego rozwoju, a to się jeszcze niestety nie dzieje. Polskie firmy nie są jeszcze przygotowane do zmian. Oczywiście nie możemy generalizować, bo pewne firmy określone działania podejmują już od roku czy dwóch, ale musimy pamiętać, że dyrektywa obejmie w Polsce ok. 3-3,5 tys. przedsiębiorstw. Moim zdaniem ok. 70-80 proc. z nich w ogóle się tym tematem nie zajmuje - przekonuje Aleksandra Stanek-Kowalczyk.

Część firm pewnie odkłada sprawę na później, ponieważ regulacja wchodzi w życie dopiero za dwa lata. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej trudno myśleć o takiej odległej perspektywie, jest bardzo dużo różnych innych, bieżących wyzwań.

Firmy muszą się przygotować. Na rynku brakuje fachowców

- Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, że ta dyrektywa będzie wymagała przygotowania, rewizji pewnych procesów, będzie wymagała uzupełnienia procedur, dokumentacji, zbierania danych. To jest ten moment, w którym trzeba się do niej przygotowywać - a większość firm tego nie robi. Wydaje się, że wiele z nich o tej dyrektywie jeszcze nie wie - zaznacza Aleksandra Stanek-Kowalczyk.

Nie tylko podmioty, które mają być objęte nowymi przepisami, są nieprzygotowane.

- Na rynku brakuje wiedzy, zarówno w wymiarze formalnym, jak i nieformalnym. Brakuje edukacji i szkoleń, co prawda jest ich coraz więcej, ale to co się dzieje, jest niewystarczające. Brakuje wspólnych działań międzysektorowych uświadamiających, że te regulacje wchodzą. Brakuje także ekspertów. Temat jest bardzo nowy, na rynku nie ma wielu osób, które się nim zajmowały, a jest duża potrzeba ze strony przedsiębiorstw, żeby zatrudniać lub współpracować z osobami, które się na tym znają - podsumowuje Aleksandra Stanek-Kowalczyk.