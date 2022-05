Prawie 4 mln zł z budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców Elbląga

Prawie 4 mln złotych z budżetu obywatelskiego będą mieć do dyspozycji mieszkańcy Elbląga w 2023 roku. Obecnie startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego, a jakie projekty zostaną zrealizowane zależy od pomysłowości i zaangażowania elblążan - podał tamtejszy urząd miasta.

Jak przypomniał urząd miasta w Elblągu, mogą to być projekty inwestycyjne takie jak budowa placów zabaw czy remonty chodników, ale może to być też organizacja wydarzeń np. koncertów czy festynów w parkach lub imprez w szkołach. Tak naprawdę wszystko zależy od dobrego wniosku i liczby głosów na niego oddanych. W pierwszym etapie trzeba zgłosić pomysły, na które urzędnicy czekają do 5 czerwca.

Urzędnicy informują, że kwota przeznaczona na zwycięskie zadania wynosi 3 mln 920 tys. zł - po 530 tys. zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1 mln 270 tys. zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo, w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30 tys. zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł. Składać wnioski i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek.

Urzędnicy deklarują pomoc przy sporządzeniu wniosku w dniach 24, 26 i 31 maja w Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać jego wersję papierową w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu i Ratuszu Staromiejskim.

Zwycięskie projekty w poprzedniej edycji elbląskiego budżetu obywatelskiego dotyczyły m.in. budowy zaplecza sanitarnego na terenie miejskiego stadionu, modernizacji kas biletowych i rewitalizacji nawierzchni od ulicy Agrykola, budowy parkingu. Inne zwycięskie projekty to: zakup przez miasto trzech smoczych łodzi, rewitalizacja Placu Katedralnego czy organizacja łąk kwietnych.