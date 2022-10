Prawie 400 pojazdów od polskich strażaków trafiło na Ukrainę

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Państwowa Straż Pożarna przekazała już 206 pojazdów pożarniczych i 2767 palet sprzętu pożarniczego - poinformował PAP rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Polscy strażacy dodatkowo pomogli w przekazaniu 188 pojazdów pożarniczych z innych państw.

Od 2 marca tego roku Państwowa Straż Pożarna koordynuje również proces przekazywania stronie ukraińskiej sprzętu pożarniczego z całego świata.

Strażacy koordynowali również pracę wolontariuszy na wyznaczonych przez wojewodów dworcach kolejowych i autobusowych oraz prowadzili inne działania wspierające utrzymanie punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych.

Wojna była impulsem do działania. Zbiórkę sprzętu dla ukraińskich strażaków zorganizowano, na dniach

Już dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił zbiórkę sprzętu dla ukraińskich strażaków. Sprzęt pożarniczy zbierano w komendach miejskich i powiatowych PSP.

Od tamtego czasu przekazano z Polski łącznie 206 pojazdów pożarniczych i 2767 palet sprzętu pożarniczego. Znalazły się tam m.in. środki ochrony indywidualnej, w tym m.in. ubrania specjalne (25991 kompletów), hełmy (34967), rękawice ochronne (18067) i buty strażackie (15316). Do Ukrainy pojechało również 71 kamer termowizyjnych, prawie 2 tys. toreb medycznych i niemal 30 tys. sztuk węży pożarniczych.

Polacy nie tylko pomagali swoim sprzętem, ale i koordynowali to co przekazywali ich zagraniczni, światowi koledzy

Od 2 marca tego roku Państwowa Straż Pożarna koordynuje również proces przekazywania stronie ukraińskiej sprzętu pożarniczego z całego świata. Pomoc przekazano m.in. z Holandii, Włoch, Litwy, Czech, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Łotwy, Szwecji, Francji, Kanady i USA.

Dzięki współpracy międzynarodowej ukraińskim strażakom przekazano do tej pory 188 pojazdów pożarniczych oraz 2126 palet sprzętu, w tym środki ochrony indywidualnej, m.in. prawie 7 tys. ubrań specjalnych i ok. 6 tys. hełmów strażackich. Wysłano również rękawice i buty strażackie, a także sprzęt hydrauliczny i sprzęt ratownictwa technicznego.

Działania pomocowe prowadzone są także tera. Strażacy pozostają również w gotowości na wypadek pomocy uchodźcom

Choć zaangażowanych w nie jest obecnie tylko czterech strażaków i cztery pojazdy ochrony przeciwpożarowej w gotowości pozostaje prawie 300 słuchaczy szkół PSP.

Polscy strażacy pozostają również w gotowości na wypadek pomocy uchodźcom. Ponadto Strażacy PSP posiadający kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych biorą udział w wyjazdach pociągu medycznego do Ukrainy. Do tej pory uczestniczyli oni w ośmiu wyjazdach pociągu, gdzie zaangażowanych było 40 strażaków.

Formacja angażowana była również w zapewnienie i koordynację transportu osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych oraz z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju, transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, koców i innych rzeczy do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych. Strażacy rozstawiali również namioty pneumatyczne z nagrzewnicami, które służyły jako doraźne miejsca do ogrzania się dla osób oczekujących na transport.

Pomoc w kilku statystycznych liczbach. "Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła także współpracę w zakresie wsparcia psychologicznego"

Od początku inwazji - do końca lipca - w działania na rzecz Ukrainy zaangażowanych było ok. 91 tys. strażaków i ok. 40,6 tys. pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W kulminacyjnym momencie w ciągu dnia w działania zaangażowanych było ponad 1200 strażaków.

W czerwcu Komendant Główny PSP polecił komendantom wojewódzkim PSP dokonać rozpoznania dotyczącego możliwości przekazania strażakom z Ukrainy kompletnych ubrań żaroodpornych i radiotelefonów. Do Ukrainy wysłano 226 takich ubrań i 862 radiotelefony.

"W związku z zapotrzebowaniem na opatrunki hydrożelowe w lipcu stronie ukraińskiej przekazano łącznie 989 sztuk takich opatrunków" - przekazał rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że strażakom z Ukrainy przekazano również 23 palety sprzętu wysokościowego, m.in. lin, sprzętu ochronnego, taśm, kombinezonów, pasów strażackich, uprzęży, noszy i kasków, a także urządzeń do ewakuacji, skokochronów i latarek czołowych.

"Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła także współpracę w zakresie wsparcia psychologicznego. 9 czerwca odbyło się spotkanie on-line psychologów Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP oraz Służby Psychologicznej Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - powiedział Kierzkowski.