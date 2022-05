Prawie 9 tys. polskich instytucji w 115 krajach zebrano w najnowszej bazie GUS

Prawie 9 tys. polskich instytucji w 115 krajach zebrano w zaktualizowanej bazie danych, którą zaprezentowali we wtorek w KPRM pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak oraz prezes GUS Dominik Rozkrut. Przypomnieli, że poza granicami kraju żyje około 20 milionów Polaków.

Dziedziczak zaznaczył podczas konferencji, że 1/3 polskiej wspólnoty narodowej, która żyje poza granicami kraju, to "wielki kapitał społeczny naszej ojczyzny, który należy wykorzystać, który jest badany, z którym Rzeczpospolita pracuje, z którym chce współpracować na partnerskich zasadach". Dodał, że najwięcej rodaków jest w Stanach Zjednoczonych (ok. 10 milionów), jednak liczne wspólnoty Polaków są także m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, we Francji, na Litwie, na Islandii, a także na Ukrainie.

Dziedziczak przyznał, że "wielką zagadką" jest łączna liczba organizacji i instytucji polskich oraz polonijnych poza granicami kraju. Według niego, GUS próbuje rozwikłać tę zagadkę poprzez pracę jego pracowników od prawie 10 lat.

"Stworzono wielkie dzieło, którego polska polityka polonijna nigdy wcześniej nie miała, nie znała. Prawie 9 tys. podmiotów w 115 krajach to imponujący kapitał, jakim dysponuje wspólnota narodowa Polaków na całym świecie poza granicami Rzeczypospolitej" - podkreślił pełnomocnik rządu.

W ocenie prezesa GUS, zaktualizowana i poszerzona baza danych o organizacjach polskich i polonijnych za granicą "nie ma odpowiednika wśród dostępnych zasobów informacyjnych w Polsce". Jest więc jego zdaniem jedynym miejscem, gdzie można znaleźć informacje nt. obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.

Rozkrut przypomniał, że pierwsza taka baza powstała w 2014 roku, a obecna jest "dużym krokiem milowym w jej rozwoju". Wskazał na jej przejrzysty układ i funkcjonalność, dzięki czemu każdy może korzystać z mnóstwa danych w przystępny i łatwy sposób.

Dodał, że we wtorek GUS opublikował bazę w formie tabeli na oddzielnej domenie: polonia.stat.gov.pl.

"Bardzo się cieszymy, że możemy w ten sposób wesprzeć nasz rząd i politykę polską również w tym obszarze" - oświadczył prezes GUS.

Dziedziczak podziękował zaangażowanym w tworzenie bazy pracownikom GUS, podkreślając, że jest ona "niezwykle cennym narzędziem". "Polonia jest dla nas ważna, jest naszym partnerem w osiągnięciu celów dla Polski" - podkreślił pełnomocnik rządu. Według niego, łączne wydatki na wspieranie Polaków, ich organizacji, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, religijnych i innych, są na poziomie około 400 milionów złotych rocznie.

"Prosimy też rodaków, żeby tworzyli polskie lobby poza granicami kraju, które miałoby na celu oddziaływanie na miejscowych polityków, media, opinię publiczną, w celu uzyskiwania korzystnych dla Polski rozwiązań, choćby obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju" - oświadczył Dziedziczak. Jak zaznaczył, "przecież to demokratyczne rządy, oglądające się na opinię publiczną w swoich krajach, podejmują takie decyzje".

Pełnomocnik rządu prosił także Polaków na całym świecie o "przekazanie polskości kolejnym pokoleniom, rozmawianie z dziećmi i wnukami po polsku, zaprowadzanie ich do polskich szkół, nawet tych weekendowych". "Bardzo ważne jest, żebyśmy nie doprowadzili do wynarodowienia naszego dziecka, naszego wnuka" - podkreślił Jan Dziedziczak.