Prawosławie: Do Polski dotarł w sobotę wieczorem Św. Ogień z Jerozolimy

Do Polski dotarł w sobotę wieczorem drogą lotniczą Św. Ogień z bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Z lotniska w Warszawie został przewieziony do stołecznej prawosławnej kaplicy akademickiej i tam przekazany m.in. do poszczególnych cerkiewnych diecezji i parafii w kraju.

Do części prawosławnych parafii ogień dotrze jeszcze przed nocnymi paschalnymi uroczystościami, rozpoczynającymi się o północy.

Wielkanoc obrządków wschodnich wypada w tym roku 16 kwietnia, czyli tydzień po świętach katolików. Różnica wynika z nieco innego sposobu wyliczania daty Wielkiej Nocy w obu obrządkach, co oznacza, że tylko raz na kilka lat przypada ona w obu kościołach w tym samym terminie. Zwykle prawosławni i inne kościoły wschodnie świętują po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

Od 2010 roku delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) wylatuje rokrocznie do Jerozolimy, gdzie w bazylice Grobu Pańskiego w Wielką Sobotę wiernych obrządków wschodnich ma miejsce cud zejścia ognia z grobu Chrystusa. Organizację wyjazdów, które wcześniej opierały się w dużej mierze na aktywności społecznej, od 2020 roku przejęło specjalnie powołane cerkiewne stowarzyszenie - Bractwo Świętego Ognia.

W tym roku prawosławnej delegacji, która odleciała z Warszawy w piątek, przewodniczył biskup supraski Andrzej. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu wiernych Cerkwi, pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego i organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP. Podczas pobytu w Izraelu delegacja m.in. wzięła udział w jutrzni Wielkiej Soboty w bazylice Grobu Pańskiego.

Jak wyliczono, Święty Ogień zszedł w bazylice Grobu Pańskiego w sobotę o godzinie 13.55 czasu polskiego. Wieczorem delegacja PAKP wróciła do kraju. Św. Ogień został najpierw przewieziony z lotniska do kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie i przed godz. 21 przekazany na ręce arcybiskupa bielskiego Grzegorza.

Zwierzchnik Cerkwi metropolita Sawa nie uczestniczył w tej uroczystości. W orędziu paschalnym, który opublikowała oficjalna strona internetowa PAKP, napisał, że ten ogień "uświęca całą ludzkość, uświęca naszą ojczyznę, jej mieszkańców". "Uświęca wszystkich, którzy w paschalną noc w swoich świątyniach wraz z aniołami śpiewają: +Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie wychwalają na niebiosach, a nas na ziemi uczyń godnymi, by wychwalać Ciebie czystym sercem+" - podkreślił.

Jak poinformowała kancelaria metropolitalna, w uroczystości powitania św. Ognia uczestniczyli przedstawiciele diecezji i parafii prawosławnych w Polsce. Przed nabożeństwem paschalnym zostanie on uroczyście wniesiony do stołecznej katedry prawosławnej św. Marii Magdaleny i rozdany wiernym. Z Warszawy ogień trafi również do wielu prawosławnych parafii w całym kraju; do części jeszcze przed nocnymi uroczystościami paschalnymi, do pozostałych - już w pierwszy dzień świąt.