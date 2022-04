Prawosławie: Do Polski dotarł wieczorem Św. Ogień z Jerozolimy

Do Polski dotarł w sobotę wieczorem drogą lotniczą Św. Ogień z bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Z lotniska w Warszawie został przewieziony do stołecznej prawosławnej katedry i przekazany zwierzchnikowi polskiej Cerkwi. Trafi też do prawosławnych parafii w kraju.

Do części prawosławnych parafii ogień ma trafić jeszcze przed nocnymi paschalnymi uroczystościami.

Wielkanoc obrządków wschodnich wypada w tym roku 24 kwietnia, czyli tydzień po świętach katolików. Różnica wynika z nieco innego sposobu wyliczania daty Wielkiej Nocy w obu obrządkach, co oznacza, że tylko raz na kilka lat przypada ona w obu kościołach w tym samym terminie. Zwykle prawosławni i inne kościoły wschodnie świętują po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

Od 2010 roku delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) wylatuje rokrocznie w Wielką Sobotę (lub dzień wcześniej, jak miało to miejsce w tym roku) do Jerozolimy, gdzie w bazylice Grobu Pańskiego ma tego dnia miejsce cud zejścia ognia z grobu Chrystusa.

W tym roku delegacja cerkiewnego Bractwa Świętego Ognia, które od 2020 roku zajmuje się organizacją tych wyjazdów, wyleciała w piątek do Izraela. Przewodniczył jej biskup hajnowski Paweł, w delegacji byli też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i samorządu województwa podlaskiego, które to instytucje wsparły organizację wyjazdu.

Podczas pobytu w Izraelu delegacja spotkała się z patriarchą jerozolimskim Teofilem III.

Wieczorem w sobotę oficjalna strona internetowa PAKP poinformowała, że Św. Ogień, który - jak wyliczono, zszedł tego dnia o godz. 13.31 czasu polskiego - dotarł do Polski. Najpierw z lotniska został przewieziony do katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie i przekazany na ręce zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, podczas uroczystości ministrowie Adam Kwiatkowski i Wojciech Kolarski przekazali na ręce metropolity Sawy życzenia wielkanocne prezydenta Andrzeja Dudy, skierowane w przededniu świąt do duchowieństwa i wiernych PAKP.

"Niech Świętowanie Chrystusowego Zmartwychwstania umocni wiarę, nadzieję i miłość w sercach chrześcijan. Niech doda otuchy na przyszłość w czasie, kiedy tak bardzo brakuje pokoju i bezpieczeństwa, niech inspiruje do niesienia opieki i pomocy naszym bliźnim - uchodźcom wojennym z Ukrainy, która padła ofiarą agresji imperialnej Rosji. Niech umocni jedność naszej wspólnoty obywatelskiej i zachęca do służby dla wolnej, suwerennej, niepodległej RP" - napisał prezydent w okolicznościowych życzeniach.

Organizację wylotu wspierał też po raz trzeci samorząd województwa podlaskiego; w delegacji był m.in. marszałek Artur Kosicki. "Mam świadomość, jak ważne jest to wydarzenie dla wiernych Kościoła Prawosławnego, których wielu mieszka w województwie podlaskim. Święty Ogień będzie obecny na nabożeństwach paschalnych w Wielką Sobotę. Cieszę się, że po raz kolejny wraz z samorządem województwa mogę pomóc w kultywowaniu tej tradycji" - mówił przed wylotem do Izraela marszałek Kosicki.

Z Warszawy ogień trafi do wielu prawosławnych parafii w całym kraju; do części jeszcze przed nocnymi uroczystościami paschalnymi, do pozostałych - już w pierwszy dzień świąt.