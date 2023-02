Premier: 13. i 14. emerytura zostaną wypłacone również w tym roku; to nasze zobowiązanie wobec seniorów

Z całą pewnością również w tym roku wypłacone zostaną 13. i 14. emerytura, bo jest to nasze zobowiązanie wobec seniorów - powiedział w poniedziałek w Gryfowie Śląskim premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla rządu PiS zapewnienie seniorom godnego życia jest sprawą fundamentalną.

Premier przypomniał, że za czasów Platformy Obywatelskiej wiek emerytalny został podwyższony a emerytury i waloryzacja rent i emerytur były "głodowe".

"Jeszcze w 2015 r. minimalna emerytura netto to było około 760 zł. Tu mamy ich podnoszenie wieku emerytalnego. A my w maksymalny sposób podnosimy emerytury i waloryzacje, które będą najwyższe w tym roku. W historii III RP nigdy nie było w wartościach bezwzględnych takiego przyrostu łącznego emerytur, gdzie minimalna emerytura, i co najmniej każda emerytura, musi wzrosnąć co najmniej o 250 zł" - ocenił.

"Chcę obiecać stąd, z Dolnego Śląska, że z całą pewnością będzie również w tym roku 13. emerytura wypłacana w maju, czerwcu i 14. emerytura w dalszej części roku, bo jest to nasze zobowiązanie wobec seniorów" - zapewnił.

Morawiecki zastrzegł, że dla rządu sprawą fundamentalną jest zapewnienie seniorom godnego życia. Przypomniał rządowe programy skierowane do osób starszych, takie jak program Senior+, program Aktywni+ i program bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia.

"Nie ma nic gorszego w polityce niż udawanie i markowanie działań tak jak to było w czasach PO, kiedy polityka senioralna była prowadzona tylko po to, żeby dać rządowi PO jakieś alibi i usprawiedliwienie, że w ogóle coś robą. My wiemy, że polityka społeczna i polityka gospodarcza to mechanizm naczyń ściśle ze sobą połączonych" - powiedział.

Dodał, że obniżając wiek emerytalny "przywrócił babcie i dziadków, którzy tego chcieli, ich wnukom". "Jesteśmy partią wolności, ponieważ dajemy wybór. Nie mówimy ludziom, co mają jeść, jak mają żyć i że mają dłużej pracować - do 67. roku życia, jak PO - tylko dajemy wybór" - zaznaczył.

Premier podziękował seniorom za to, że "dziś żyjemy w wolnym kraju". "Polska musi być silna polityką wobec tych, którym zawdzięczamy dzisiejszą Polskę: naszym babciom, matkom, ojcom, dziadkom. Dziękuję wam z całego serca" - powiedział.