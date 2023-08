Premier: 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu seniorów

14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak traktujemy solidarność międzypokoleniową. 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu wszelkich seniorów – podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przebywają z wizytą w Solcu nad Wisłą. Podczas spotkania z seniorami premier podpisał dwa rozporządzenia o czternastych emeryturach.

"Ta 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak traktujemy solidarność międzypokoleniową. 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu wszelkich seniorów - zarówno od strony finansowej pokazujemy dbałość, tak jak tylko możemy" - powiedział premier.

Przypomniał o referendum, które odbędzie się w Polsce 15 października. "Musimy zwrócić się do Polaków z pytaniem: czy jesteś za podniesionym wiekiem emerytalnym, tak ja to Tusk zamierzał zrobić, zrobił wbrew swoim obietnicom i teraz z powrotem chce tak zrobić?" - mówił premier.

"Bo oni nie mają innej recepty, nie potrafią zarządzać finansami państwa. Pokazali tego dowód w czasach swego rządu" - stwierdził Morawiecki.

Kwota czternastki wyniesie 2650 zł brutto, a wypłatę świadczeń przewidziano na wrzesień.