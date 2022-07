Premier: 15 lipca 1945 roku to ważna data dla Pomorza Zachodniego i dla mnie

Premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę wizytował Zachodniopomorskie, wspomniał o 15 lipca 1945 r. To ważna data dla Pomorza Zachodniego, dla mnie - mówił na spotkaniu z mieszkańcami w Turowie.

Szef rządu podkreślił, że 15 lipca jest piękna kartą w polskiej historii przede wszystkim kojarzoną z kolejną rocznicą Bitwy pod Grunwaldem. Premier przypomniał jednak, że 15 lipca, ale 1945 r. to ważna data dla Pomorza Zachodniego, dla jego patriotycznie nastawionych mieszkańców.

"Ona (ta data) jest dla mnie ważna, bo 15 lipca 1945 r. odbyła się demonstracja, którą patrioci polscy potraktowali wówczas jako prawdziwy akt założycielski, fundament powrotu Szczecina i Pomorza Zachodniego do Polski" - zaznaczył premier.

Zasugerował, by to właśnie ta data była symbolem wagi patriotyzmu dla Polaków. "Niech ta data oznacza, (…) że my wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy na tej ziemi, która jest polską racja stanu" - mówił premier Morawiecki.